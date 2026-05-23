鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-23 09:30

《MarketWatch》報導，福特 (Ford)(F-US) 股價周五 (22 日) 收在近三年來最高水準，並有望創下 2023 年以來最佳單月表現。華爾街目前似乎正把這家車廠視為「AI 概念股」。

福特股價創三年新高，背後推手是AI？(圖：Shutterstock)

福特股價周五大漲超過 9%，收在 14.93 美元，創下 2023 年 7 月 14 日以來最高收盤價，當時收盤為 14.98 美元。

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該股連續第四個交易日上漲，並穩居標普 500 指數表現最佳前 10 檔股票之一，同時是當天成交量第二大的成分股。

福特 5 月股價已累計飆升 24%，有望創下 2023 年 6 月以來最佳單月漲幅。

而標普 500 指數則在陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 長周末假期前，寫下自 2023 年以來最長周線連漲紀錄。5 月以來，標普 500 累計漲幅接近 4%。

福特在 5 月中旬宣布成立 Ford Energy 後，獲得投資人高度關注。這項新業務聚焦於資料中心、公用事業與其他工商業客戶的電池儲能系統。

福特計劃對該業務投資 20 億美元，並改造肯塔基州一座電池工廠，使其更適合固定式能源儲存需求。隨著 AI 帶動電力需求激增，市場普遍認為電池儲能系統將成為能源設施的重要一環。

而福特隨後又公布 Ford Energy 首位客戶——一家法國公用事業公司，進一步提振市場信心。