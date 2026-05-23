鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-23 10:00

SpaceX 周五 (22 日) 旗下新一代重型火箭「星艦」(Starship) 周五 (22 日) 完成一場受各界矚目的高風險測試任務，成功進入太空並釋放模擬星鏈 (Starlink) 衛星，朝執行長馬斯克 (Elon Musk) 推動人類太空旅行、衛星網路與軌道資料中心的願景再邁進一步。

IPO前關鍵測試！SpaceX星艦成功進入太空 首度部署星鏈模型 (圖:Shutterstock)

這套由「超重型推進器」(Super Heavy Booster) 與星艦太空船組成的兩節式火箭系統，於美國德州南部當地時間周五下午 5 時 30 分，從 SpaceX 星港 (Starbase) 基地升空。SpaceX 原定周四試射，但因技術問題臨時取消。

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火箭升空數分鐘後，超重型推進器按照計畫與星艦分離。不過，推進器在返回墨西哥灣途中，未能完成預定引擎點火程序，並失控墜落。就在濺落海面前，SpaceX 與推進器失去通訊，顯示推進器可能已在空中解體。

此外，星艦本體六具引擎中，也有一具在升空途中提前關閉。不過，即使出現異常，星艦仍成功進入太空，並部署 20 枚模擬版星鏈衛星，用以模擬未來正式的酬載 (payload) 任務，酬載是指火箭為了達成任務所搭載的核心貨物。

SpaceX 員工 Kate Tice 在直播中說：「現在能即時從太空看到這一切，真的非常不可思議。」現場員工則爆出歡呼與「USA、USA」口號。

此次任務也釋放兩枚特殊測試衛星，用來測試新一代星鏈硬體與掃描星艦隔熱罩。不過，所有衛星最終都將重新墜落回到地球，並在大氣層中燒毀。

市場把此次試飛視為 SpaceX 上市前的重要里程碑，因這次搭載新版系統的「星艦 V3」測試飛行，包括更強的推力與更高運載能力，是展示星艦與先前原型機相比升級成果的機會。

SpaceX 本周三才正式公開提交首次公開發行 (IPO) 申請文件，最快可能於 6 月上市，籌資規模約 750 億美元，估值上看 2 兆美元。文件顯示，該公司目前仍面臨數十億美元虧損，同時將透過超級投票權架構，讓馬斯克持續掌控公司。

SpaceX 在招股書中說：「我們執行成長策略的能力，高度依賴星艦。」文件中指出，星艦的設計目標是在完全可重複使用架構下，將 100 公噸酬載送入地球軌道，並具備類似商業航空的快速周轉能力。

SpaceX 目前正在推動多項高度仰賴星艦的計畫，包括未來把多達 100 萬枚衛星送入軌道，作為人工智慧 (AI) 資料中心使用。

星艦原本就是為了執行深空貨運與載人任務而設計，也在馬斯克推動火星殖民的計畫中扮演核心工具的角色。該火箭對於大規模部署星鏈衛星、支撐 SpaceX 快速成長的衛星網路業務同樣至關重要。

此外，SpaceX 目前也握有美國航空總署 (NASA) 價值 40 億美元的登月合約，負責將太空人送上月球表面，並且也規劃建立月球基地。

此次試飛也是 SpaceX 時隔 7 個月再次進行星艦發射。2025 年初，星艦曾接連發生爆炸與其他事故，掉落碎片甚至一度干擾航空交通。