單一企業市值超越德國GDP 輝達憑什麼能富可敵國？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 17:00

AI 晶片巨擘輝達市值截至週四 (21 日) 來到 5.5 兆美元，若將此數字置於 IMF 最新發布的 2026 年全球 GDP 預測版圖中進行對照，這一數字已超越德國 (5.45 兆美元)，僅次於美國(32.38 兆美元) 與中國(20.85 兆美元)，甚至高於日本、英國與印度。

市值超越德國GDP 輝達憑什麼能夠富可敵國？(圖:shutterstock)

儘管市值與 GDP 本質不同，但上述對比足以凸顯這家企業在全球經濟與資本市場中已達到何等驚人的重量級。

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曾被外界視為「顯卡公司」的輝達，如今早已蛻變為 AI 基礎設施的核心供應商。

最新財報顯示，在 4 月 26 日為止的 2027 財年第一季，單季營收達 816.15 億美元，年增 85%，其中資料中心業務收入高達 752 億美元，佔比超過九成。

輝達第一財季 GAAP 毛利率達 74.9%，營業利潤 535.36 億美元，自由現金流逼近 486 億美元，週三 (20 日) 甚至給出 910 億美元的本營收指引，且明確排除來自中國的資料中心收入，顯示其增長動能幾乎不受單一市場波動影響。

深入拆解商業模式，輝達賣的早已不是單一晶片，而是完整「AI 工廠」系統，其產品組合涵蓋 GPU、CPU、DPU、高速網路交換器、網路卡，以及配套的軟體堆疊與開發工具。這種從晶片、網路到系統的垂直整合，讓客戶——無論是雲端巨頭還是大模型新創——只需採購輝達的平台，就能快速部署大規模 AI 算力。正如年報所述：「資料中心已成為新的計算單元，網路是不可分割的一部分。」

這種系統化交付能力，正是輝達維持超高毛利 (2026 財年 71.1%，淨利率 55.6%) 關鍵。它出售的不僅是算力，更是時間、效率與確定性。

護城河方面，除了持續領先的硬體架構，更在於軟體生態 CUDA。目前全球已有超過 750 萬開發者依賴輝達生態進行開發，形成極高的遷移成本。

此外，NVLink、InfiniBand 等高速互連技術，解決數萬顆 GPU 協同工作的網路瓶頸，進一步鞏固其在大規模 AI 訓練與推理市場的壟斷地位。

財務上的強大表現，也讓輝達有底氣宣布新增 800 億美元的股票回購授權，並將季度股息大幅提升至每股 0.25 美元。

然而，隱憂依然存在。在 2026 財年，輝達前兩大客戶合計貢獻了 36% 的營收，客戶集中度極高，地緣政治與出口管制更是懸在頭上的利劍，45 億美元的 H20 庫存相關費用已對毛利率造成壓力。

儘管短期市場對 AI 泡沫的討論甚囂塵上，但從長期視角看，輝達已將 AI 產業鏈中最關鍵的算力晶片、叢集網路、軟體生態與整機系統全部收束於一身。