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〈貴金屬盤後〉高油價刺激升息押注 金價周線連二黑

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周五 (22 日) 下跌，周線則連續第二度收黑，主因是油價上漲使通膨升溫擔憂縈繞不去，進而強化市場對聯準會 (Fed) 的升息預期。

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〈貴金屬盤後〉高油價刺激升息押注 金價周線連二黑  (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 0.6%，報每盎司 4515.83 美元，盤中一度下跌 1%。
  • 6 月交割的黃金期貨下跌 0.4%，報每盎司 4523.20 美元。
  • 金價本周下跌 0.4%。

StoneX 分析師 Rhona O"Connell 說：「市場參與者就像是被車燈照住的兔子，目光完全聚焦在荷姆茲海峽，進而聯想到各領域供應鏈的中斷，這反過來又引發了通膨疑慮以及對潛在升息的憂慮。」

由於投資人對美伊和平談判能否取得突破抱持懷疑態度，油價周五攀漲。

美國指標 10 年期公債殖利率止跌回升，徘徊在一年多以來的高點附近。當殖利率上揚，市場對黃金這類不孳息資產的需求也會被削弱。

芝商所的 FedWatch 工具顯示，交易員預估 Fed 在 12 月底前至少升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 58%。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 前陣子還主張降息，但他周五表示，Fed 應放棄「寬鬆傾向」，為可能的升息敞開大門。

美國周五公布的調查顯示，美國５月消費者信心指數跌至歷史低點，反映汽油價格飆升讓人們更加擔憂生活負擔能力惡化，。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 1.1%，報每盎司 75.85 美元。
  • 現貨白金下跌 2.5%，報每盎司 1916.62 美元。
  • 現貨鈀金下跌 2.1%，報每盎司 1349.30 美元。
  • 三者周線都收黑。

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現貨黃金4507.95-0.74%
現貨白銀75.57-1.47%
現貨鈀金1348.75-2.15%
現貨白金1922.65-2.20%
美國10年公債殖利率4.57-2.12%

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