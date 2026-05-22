〈貴金屬盤後〉高油價刺激升息押注 金價周線連二黑
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周五 (22 日) 下跌，周線則連續第二度收黑，主因是油價上漲使通膨升溫擔憂縈繞不去，進而強化市場對聯準會 (Fed) 的升息預期。
StoneX 分析師 Rhona O"Connell 說：「市場參與者就像是被車燈照住的兔子，目光完全聚焦在荷姆茲海峽，進而聯想到各領域供應鏈的中斷，這反過來又引發了通膨疑慮以及對潛在升息的憂慮。」
由於投資人對美伊和平談判能否取得突破抱持懷疑態度，油價周五攀漲。
美國指標 10 年期公債殖利率止跌回升，徘徊在一年多以來的高點附近。當殖利率上揚，市場對黃金這類不孳息資產的需求也會被削弱。
芝商所的 FedWatch 工具顯示，交易員預估 Fed 在 12 月底前至少升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 58%。
Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 前陣子還主張降息，但他周五表示，Fed 應放棄「寬鬆傾向」，為可能的升息敞開大門。
美國周五公布的調查顯示，美國５月消費者信心指數跌至歷史低點，反映汽油價格飆升讓人們更加擔憂生活負擔能力惡化，。
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