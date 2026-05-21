鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 01:10

根據《彭博》周四 (21 日) 報導，伊朗正與阿曼協商建立永久性「荷姆茲海峽通行費制度」，試圖正式化對全球最重要能源航道之一的控制權。此舉不僅引發美國與海灣國家強烈反彈，也讓全球能源供應與航運風險再度成為市場焦點。

全球能源市場拉警報！伊朗想開始「收過路費」 美國強烈反對(圖：REUTERS/TPG)

伊朗駐法國大使阿明內賈德 (Mohammad Amin-Nejad) 接受《彭博》採訪時表示，伊朗與阿曼必須動員資源維持海峽安全與航運管理，而相關成本應由使用航道的國家共同負擔。他強調，未來的收費制度將具透明性，但並未透露具體細節。

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荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，平時承擔全球約五分之一的原油與液化天然氣運輸，也是鋁、肥料等大宗商品的重要航道。自美國與以色列對伊朗開戰後，荷姆茲海峽航運量大幅下滑，伊朗也持續拒絕全面重啟航道，要求美國先解除對伊朗港口的海上封鎖。

目前伊朗聲稱，在伊朗革命衛隊協助下，本周二至周三期間共有 26 艘油輪與商船通過海峽，但仍遠低於戰前每日約 135 艘船舶的正常水準。多數航運公司則表示，在戰事真正結束前，仍不願冒著飛彈、無人機與水雷風險進入該區域。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 強烈反對伊朗的收費構想，直言「全世界都不會接受荷姆茲海峽收費制度」，並稱此舉「完全非法」，恐使外交談判無法推進。

歐洲與沙烏地阿拉伯等海灣國家也憂心，若伊朗成功建立通行費制度，將形同承認單一國家可控制國際水域。阿聯主要能源企業負責人賈比爾 (Sultan Al Jaber) 更警告，若全球默許這種模式，未來「航行自由」原則恐遭徹底動搖。

報導指出，伊朗近來已擴大宣稱對荷姆茲海峽的管轄範圍，並成立名為「波斯灣海峽管理局」的新機構，部分船舶甚至收到高達 200 萬美元的安全通行費要求。