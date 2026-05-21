中歐貿易摩擦升溫 中方：歐盟若推歧視性貿易工具將堅決反制
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
近日有報導指出，歐盟委員會正加速制定一項新型貿易工具，旨在應對中國的「產能過剩」問題。對此，中國商務部新聞發言人何亞東周四 (21 日) 做出強硬回應，強調若歐方執意對中國企業或產品採取歧視性限制措施，中方將採取堅決反制行動。
針對「產能過剩」的指控，何亞東指出，在全球化背景下應客觀看待產能問題，不應將貿易順差與產能過剩掛鉤。他反問，若以此邏輯，歐盟大量出口的汽車、藥品、葡萄酒及化妝品是否也應被視為產能過剩？
中方認為，歐方此舉本質上是為了掩蓋自身的產業困境並抹黑外部競爭，這種雙重標準不僅損害中歐經貿關係，更會破壞全球產供鏈的穩定，最終反噬歐洲自身的產業發展。
據《彭博》報導，由於歐盟對中國的貿易逆差日益擴大，引發其對區域製造業中心受損的擔憂，歐盟官員正探索新措施以保護區內經濟。相關議題預計將在 5 月 29 日的會議及 6 月的歐盟峰會上進行深入討論，評估成員國對抗中國產能過剩的意願。
此外，中國先前已對歐盟的《工業加速器法案》表示批評，認為其在公共採購中偏袒本土企業，具有保護主義色彩。
何亞東強調，中方不會主動挑事，但一旦國家利益與企業正當權益受損，絕不可能坐視不理。中方敦促歐方正視現實，回到對話磋商的正確軌道，做出真正有益於中歐經貿發展的決策。
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