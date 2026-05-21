鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-22 04:49

在美伊談判傳出新進展之際，伊朗媒體引述阿拉伯電視台週四 (21 日) 報導，在巴基斯坦居中斡旋下，美國與伊朗已完成協議的最終草案，官方公告最快可能於數小時內發布，引發市場高度關注。

受此消息影響，國際油價迅速回吐漲幅，轉而大幅下跌。

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根據報導，協議內容將包含所有戰線立即停火，雙方並承諾避免將能源、交通等關鍵基礎設施列為攻擊目標，同時在聯合監督機制下，確保波斯灣與荷姆茲海峽的航行自由，以降低區域衝突對全球能源供應鏈的衝擊。

此外，草案也規劃與伊朗履行協議內容掛鉤的分階段解除制裁機制，未決議題則將於未來 7 天內展開進一步談判，以推動後續協商進程。

週四稍早，《路透社》引述兩名伊朗高層消息人士報導指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴已下令，禁止將該國接近武器級濃縮鈾運往海外，這視為伊朗在核議題上立場轉趨強硬，也凸顯核計畫問題仍是美伊談判的核心障礙之一。

川普過去已多次強調，伊朗不得擁有核武，並將此列為美方談判的重要底線，使濃縮鈾處置與核限制安排成為雙方協商的關鍵焦點。

川普向以色列盟友保證，無論達成何種和平協議，伊朗的高濃縮鈾庫存都將離開該國。

然而，《半島電視台》引述一位伊朗高級官員的話稱，德黑蘭方面否認了有關穆吉塔巴下令的報導，稱其為「協議敵人的宣傳」。美媒引述直接參與談判的人士的話稱，白宮也駁斥了該報導不實。

本週伊朗進一步強化對荷姆茲海峽的掌控力。自今年 2 月底中東衝突爆發以來，這條全球能源命脈已遭伊朗實質封鎖，造成全球約五分之一石油與天然氣運輸受影響，被視為史上最嚴重的能源供應中斷事件之一。

伊朗近期成立新的海上監管機構「波斯灣海峽管理局」，並於週三宣布擴大荷姆茲海峽兩側所謂的「管理監督區」範圍。未來所有欲通過這條戰略航道的船舶，均須與「波斯灣航道管理機構」進行協調並取得許可後方可通行。