鉅亨網編譯段智恆 2026-05-21 21:00

根據《彭博》周四 (21 日) 報導，歐盟擬暫時放寬對中國晶片供應商的制裁措施，以避免汽車產業供應鏈再度陷入混亂。根據知情人士透露，在歐洲車廠強力遊說下，歐盟執委會最快本周將提案，針對遭列入制裁名單的中國半導體企業提供豁免條款，讓歐洲車廠能在短期內繼續採購相關晶片。

報導指出，相關措施仍須獲得歐盟 27 個成員國批准才能正式生效。歐盟執委會目前尚未對消息發表評論。

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這家中國半導體企業先前被納入歐盟第 20 輪對俄制裁名單。歐盟指控部分中國企業向俄羅斯提供軍民兩用產品或武器系統，因此將相關公司列入限制對象。

不過，歐洲汽車業者近期向歐盟施壓，希望延後或放寬禁令。業界認為，目前供應鏈尚未完成多元化布局，若立即全面停止採購相關晶片，庫存可能在數週內耗盡，進一步衝擊汽車生產。

歐洲車廠近年已多次遭遇晶片供應問題。去年底，中資晶片公司安世半導體 (Nexperia) 爆發內部經營紛爭後，荷蘭政府援引冷戰時期國安法規，接管位於荷蘭的部分業務，引發中國反制。

隨後，北京限制安世半導體中國子公司的出口，導致車用晶片供應吃緊，衝擊多家汽車製造商生產。儘管安世主要生產的是成熟製程晶片，也就是用於電源控制等功能的低階半導體，但對汽車供應鏈仍具有關鍵作用。