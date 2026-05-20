鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司(VFC-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對VF公司(VFC-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.06元，其中最高估值1.14元，最低估值0.94元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.14(1.18)
|1.62
|1.98
|最低值
|0.94(0.63)
|1.12
|1.98
|平均值
|1.06(1.03)
|1.33
|1.98
|中位數
|1.06(1.04)
|1.31
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|96.90億
|100.63億
|106.08億
|最低值
|94.25億
|97.05億
|106.08億
|平均值
|95.35億
|98.64億
|106.08億
|中位數
|95.28億
|98.19億
|106.08億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.53
|0.31
|-2.49
|-0.48
|營業收入
|118.69億
|116.19億
|104.60億
|95.35億
詳細資訊請看美股內頁：
VF公司(VFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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