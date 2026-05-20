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鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司(VFC-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為20.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對VF公司(VFC-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.04元上修至1.06元，其中最高估值1.14元，最低估值0.94元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值1.14(1.18)1.621.98
最低值0.94(0.63)1.121.98
平均值1.06(1.03)1.331.98
中位數1.06(1.04)1.311.98

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值96.90億100.63億106.08億
最低值94.25億97.05億106.08億
平均值95.35億98.64億106.08億
中位數95.28億98.19億106.08億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.530.31-2.49-0.48
營業收入118.69億116.19億104.60億95.35億

詳細資訊請看美股內頁：
VF公司(VFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVFC

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