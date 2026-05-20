鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-20 21:40

美股主要指數周三 (20 日) 開盤走高，隨著油價回落、美債殖利率漲勢暫歇，市場風險情緒略為回穩，資金重新流向科技與半導體族群。投資人目前聚焦 AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia) 盤後即將公布的第一季財報，市場視其為檢驗 AI 需求熱度與科技股漲勢能否延續的重要風向球。

〈美股早盤〉油價回落帶動主要指數反彈 市場聚焦輝達財報(圖：REUTERS/TPG)

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截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或 0.04%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 2.0%。台積電 ADR 漲近 1.0%。

標普 500 指數期貨上漲 0.4%，有望結束連續 3 個交易日跌勢；那斯達克 100 指數期貨上漲 0.7%。歐洲與美國公債殖利率同步回落，市場對今年進一步升息的激進押注降溫。布蘭特原油價格則下跌 2.7%，跌破每桶 109 美元。

全球市值最高企業輝達將於美股盤後公布財報，市場高度關注 AI 需求是否仍維持強勁成長。分析師目前預估，輝達營收將年增約 80%，但投資人更在意公司對產能擴張、AI 基建需求以及競爭壓力的最新看法。

選擇權市場顯示，交易員預期輝達財報後股價可能出現約 5.5% 的波動幅度。由於近期半導體族群漲勢降溫，市場認為若輝達財報與展望再度優於預期，可能重新點燃 AI 與晶片股漲勢。

Panmure Liberum 策略主管克萊門特 (Joachim Klement) 指出，半導體股近期雖陷入整理，但市場實際上是在等待輝達財報。他認為，只要輝達持續維持「優於預期並上調財測」的模式，AI 與晶片股漲勢就有機會重啟。

債市方面，英國 4 月通膨數據低於預期後，市場下修英國央行升息預期，帶動英國公債表現優於全球同業。貨幣市場目前預估英國今年僅剩約 50 個基點升息空間，較前一交易日減少約 10 個基點。

美國 10 年期公債殖利率則自 16 個月高點回落 2 個基點至 4.65%。市場目前普遍預期聯準會 (Fed)12 月仍可能升息，而稍晚公布的 Fed 4 月會議紀錄，也可能再次強化「高利率維持更久」的市場預期。

另一方面，中東局勢仍是市場關注焦點。伊朗警告，若美國或以色列重新對伊朗發動攻擊，德黑蘭將把報復行動擴大至中東以外地區。此前，美國總統川普再度對伊朗發出強硬警告。

Indosuez Wealth Management 投資長德拉博維茲 (Alexandre Drabowicz) 表示，在目前殖利率水準下，川普接下來的政策動向可能也會考量利率走勢。

St. James’s Place 投資長奧努埃庫西 (Justin Onuekwusi) 則警告，市場面臨的停滯性通膨風險正在快速升高。在通膨升高、經濟成長放緩的環境下，多數資產類別都可能面臨壓力，包括債券市場。

截至台北時間周三（20 日）21 時許：

焦點個股：

勞氏 (LOW-US) 早盤股價下跌 3.17%，至每股 211.44 美元

美國居家修繕零售商勞氏 (Lowe’s) 盤前股價下跌近 2%，儘管公司第一季財報獲利與營收均略優於市場預期，並維持全年財測不變，但管理層坦言，美國房市總體環境仍具挑戰性，影響投資人情緒。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 5.76%，至每股 119.77 美元

零售商目標百貨 (Target) 盤前股價上漲近 2%，受惠第一季財報優於市場預期，且同步上調全年銷售展望。公司第一季每股盈餘為 1.71 美元、營收 254.4 億美元，高於 LSEG 統計分析師預估的 1.46 美元與 246.4 億美元。

亞德諾半導體 (ADI-US) 早盤股價下跌 3.60%，至每股 399.38 美元

類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 盤前股價下跌 1.5%，儘管公司第二季調整後每股盈餘 3.09 美元，優於 FactSet 統計市場預估的 2.88 美元，營收表現也高於預期，但財報公布後股價仍承壓。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：