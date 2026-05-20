〈美股早盤〉油價回落帶動主要指數反彈 市場聚焦輝達財報
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周三 (20 日) 開盤走高，隨著油價回落、美債殖利率漲勢暫歇，市場風險情緒略為回穩，資金重新流向科技與半導體族群。投資人目前聚焦 AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia) 盤後即將公布的第一季財報，市場視其為檢驗 AI 需求熱度與科技股漲勢能否延續的重要風向球。
晶片股盤初普遍走強，帶動那斯達克指數表現領先；不過，市場仍持續關注高利率環境與美債殖利率維持高檔對股市帶來的壓力。
截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或 0.04%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 2.0%。台積電 ADR 漲近 1.0%。
美股主要指數周三盤前反彈，在美債殖利率自多年高點回落後，市場風險情緒略有改善，投資人則將焦點轉向輝達 (NVDA-US) 盤後即將公布的財報，關注 AI 熱潮能否再度帶動科技股反攻。
標普 500 指數期貨上漲 0.4%，有望結束連續 3 個交易日跌勢；那斯達克 100 指數期貨上漲 0.7%。歐洲與美國公債殖利率同步回落，市場對今年進一步升息的激進押注降溫。布蘭特原油價格則下跌 2.7%，跌破每桶 109 美元。
全球市值最高企業輝達將於美股盤後公布財報，市場高度關注 AI 需求是否仍維持強勁成長。分析師目前預估，輝達營收將年增約 80%，但投資人更在意公司對產能擴張、AI 基建需求以及競爭壓力的最新看法。
選擇權市場顯示，交易員預期輝達財報後股價可能出現約 5.5% 的波動幅度。由於近期半導體族群漲勢降溫，市場認為若輝達財報與展望再度優於預期，可能重新點燃 AI 與晶片股漲勢。
Panmure Liberum 策略主管克萊門特 (Joachim Klement) 指出，半導體股近期雖陷入整理，但市場實際上是在等待輝達財報。他認為，只要輝達持續維持「優於預期並上調財測」的模式，AI 與晶片股漲勢就有機會重啟。
晶片股週三盤前表現強勢，邁威爾科技 (MRVL-US) 與英特爾 (INTC-US) 股價均大漲逾 5%，輝達盤前也上漲 1.7%，領漲大型科技股。
債市方面，英國 4 月通膨數據低於預期後，市場下修英國央行升息預期，帶動英國公債表現優於全球同業。貨幣市場目前預估英國今年僅剩約 50 個基點升息空間，較前一交易日減少約 10 個基點。
美國 10 年期公債殖利率則自 16 個月高點回落 2 個基點至 4.65%。市場目前普遍預期聯準會 (Fed)12 月仍可能升息，而稍晚公布的 Fed 4 月會議紀錄，也可能再次強化「高利率維持更久」的市場預期。
另一方面，中東局勢仍是市場關注焦點。伊朗警告，若美國或以色列重新對伊朗發動攻擊，德黑蘭將把報復行動擴大至中東以外地區。此前，美國總統川普再度對伊朗發出強硬警告。
Indosuez Wealth Management 投資長德拉博維茲 (Alexandre Drabowicz) 表示，在目前殖利率水準下，川普接下來的政策動向可能也會考量利率走勢。
St. James’s Place 投資長奧努埃庫西 (Justin Onuekwusi) 則警告，市場面臨的停滯性通膨風險正在快速升高。在通膨升高、經濟成長放緩的環境下，多數資產類別都可能面臨壓力，包括債券市場。
截至台北時間周三（20 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 16.67 點或 0.03%，暫報 49,347.21 點
- 那斯達克綜合指數上漲 147.38 點或 0.57%，暫報 26,018.09 點
- 標普 500 指數上漲 16.88 點或 0.23%，暫報 7,370.49 點
- 費半上漲 286.84 點或 2.54%，暫報 11,592.33 點
- 台積電 ADR 上漲 1.03% 至每股 396.67 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.65%
- 紐約輕原油下跌 2.38% 至每桶 101.67 美元
- 布蘭特原油下跌 2.61% 至每桶 108.38 美元
- 黃金下跌 0.26% 至每盎司 4,499.50 美元
- 美元指數升至 99.408
焦點個股：
勞氏 (LOW-US) 早盤股價下跌 3.17%，至每股 211.44 美元
美國居家修繕零售商勞氏 (Lowe’s) 盤前股價下跌近 2%，儘管公司第一季財報獲利與營收均略優於市場預期，並維持全年財測不變，但管理層坦言，美國房市總體環境仍具挑戰性，影響投資人情緒。
目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 5.76%，至每股 119.77 美元
零售商目標百貨 (Target) 盤前股價上漲近 2%，受惠第一季財報優於市場預期，且同步上調全年銷售展望。公司第一季每股盈餘為 1.71 美元、營收 254.4 億美元，高於 LSEG 統計分析師預估的 1.46 美元與 246.4 億美元。
亞德諾半導體 (ADI-US) 早盤股價下跌 3.60%，至每股 399.38 美元
類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 盤前股價下跌 1.5%，儘管公司第二季調整後每股盈餘 3.09 美元，優於 FactSet 統計市場預估的 2.88 美元，營收表現也高於預期，但財報公布後股價仍承壓。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
美債殖利率持續走高，徹底改變了市場對於 Fed 下一輪升息時點的預期。預測交易平台 Kalshi 的數據顯示，交易員認為 Fed 在 2027 年 7 月前升息的機率達 63%，今年升息的機率為 43%。另一家預測平台 Polymarket 上的交易員認為 2026 年升息的機率為 35%。
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