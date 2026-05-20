鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-20 19:30

美國零售巨擘目標百貨 (Target) 周三 (20 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 5/2) 財報，顯示新任執行長菲德爾克 (Michael Fiddelke) 推動的轉型策略開始見效，不僅繳出近 4 年最佳同店銷售表現，也同步調升全年營收成長預測，帶動股價盤前走高。

目標百貨第一季同店銷售年增 5.6%，遠優於市場預估的 2.5%，創下 2021 年底以來最大增幅，也是連續 5 季以來首度恢復正成長。整體營收達 254.4 億美元，高於市場預期的 246.4 億美元；經調整後每股盈餘為 1.71 美元，同樣優於市場預估的 1.46 美元。

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圖：目標百貨財報

受財報激勵，目標百貨 (TGT-US) 周三盤前股價上漲 1.85%，每股暫報 129.60 美元。該股今年以來累計漲幅已接近 30%，明顯優於標普 500 約 7% 的漲幅。

目標百貨指出，六大核心商品類別銷售全面成長，其中健康與保健、玩具、嬰幼兒用品表現最為突出。數位銷售則年增 8.9%，高於前一季的 1.9%，主要受惠於會員服務「Target Circle 360」帶動當日配送需求大增 27%。

菲德爾克今年 2 月接任執行長後，積極推動轉型，包括加碼 20 億美元投資庫存與物流、強化門市與供應鏈、導入更多科技營運工具，同時調降約 3,000 項商品價格，希望在高油價與通膨壓力下重新吸引消費者回流。

近年來，目標百貨面臨沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 與 TJX、Ross Stores 等平價零售商激烈競爭，加上疫情後服飾與居家用品需求降溫，使公司連續 3 年營收下滑。不過，最新財報顯示其轉型策略開始改善銷售動能。

目標百貨目前預估，2026 財年全年淨銷售將成長約 4%，較原先預估的 2% 倍增，並預期全年每股盈餘將落在 7.50 至 8.50 美元區間高端。

除了價格策略，目標百貨也持續更新商品組合。該公司表示，上季新增約 3,000 項食品商品，帶動食品與飲料類別銷售成長 6%；玩具類商品則因增加 10 美元以下產品，銷售出現雙位數成長。

此外，目標百貨正加速拓展高毛利業務，包括會員收入與 Target + 平台，帶動非商品收入年增近 25%。該公司也持續布局新店型與改裝計畫，第一季新開 7 家門市，超過 100 家門市正在整修中。

目標百貨預計今年秋季於超過 600 家門市推出「Beauty Studio」美妝專區，並啟動逾 10 年來最大規模的食品與飲料改版，同時翻新約 75% 的居家裝飾商品，希望進一步強化品牌吸引力。