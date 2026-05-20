鉅亨網編譯段智恆 2026-05-20 21:00

中國將進一步加強對戰略礦產資源的管制。根據中國官方周三 (20 日) 公布的新規，北京當局將自 6 月 15 日起對部分戰略礦產實施開採管制，藉此確保供應安全、維護有限資源，並強化對外資投資礦業的國安審查。

中國又出招！6月起加強戰略礦產管制 全球供應鏈恐震盪(圖：REUTERS/TPG)

中國官媒《新華社》公布的通知指出，新制度將允許政府對戰略礦產實施總量控制，限制礦業經營主體，同時針對可能影響國家安全的外國投資進行安全審查。不過，官方並未具體說明哪些礦產將被列入管制範圍。

‌



根據規定，未來若調整戰略礦產清單，將綜合考量相關礦產的經濟重要性、國家安全、國內需求以及供應鏈韌性等因素。

市場普遍認為，此舉可能進一步擴大中國對關鍵原物料供應鏈的掌控力。中國目前已對稀土實施類似制度，透過年度生產配額方式，限制少數獲准企業進行開採與生產。

稀土被廣泛應用於高科技製造，包括半導體、電動車、軍工設備、風力發電與 AI 相關硬體，被視為全球科技與能源轉型的重要戰略資源。中國長期主導全球稀土供應鏈，在開採、精煉與加工領域占有關鍵地位。

近年來，美中科技與供應鏈競爭升溫，各國也愈發重視關鍵礦產自主性與供應安全。中國此前已陸續針對鎵、鍺、石墨等關鍵材料祭出出口管制，引發全球科技與製造業對供應鏈風險的關注。