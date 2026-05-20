川普：願為「正確答案」多等伊朗幾天 希望少死點人

鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 07:00

美國總統川普周三 (20 日) 表示，美國願意再給伊朗數天時間，以爭取和平協議取得突破，但若談判無法獲得令人滿意的結果，美方已準備進一步採取軍事行動。這番談話再度凸顯美伊局勢正處於高度敏感階段，也令全球能源市場與外交圈高度關注。

（圖：Shutterstock)

川普在安德魯聯合基地接受媒體訪問時表示，目前局勢「正處於臨界點」，情勢可能迅速升級。

‌



川普說：「相信我，如果我們得不到正確答案，事情會進展得非常快。」

當被問到願意等待多久時，川普回應：「可能是幾天，但也可能很快就發生。」

川普稍早也重申阻止伊朗取得核武的立場。他表示：「我們與伊朗正處於最後階段。我們看看會發生什麼事。要嘛達成協議，要嘛我們會做一些不太好看的事，但希望不會走到那一步。」

他進一步表示：「理想情況下，我希望死的人少，而不是很多。我們兩種方式都做得到。」

此次發言距離川普暫停「史詩怒火行動 (Operation Epic Fury)」並推動停火已過去約六周，但和平談判進展仍相當有限。近期能源價格飆升也逐漸衝擊白宮政治壓力，尤其在 11 月國會選舉逼近之際，共和黨面臨更大民意挑戰。

伊朗則對美方態度表現強硬。伊朗革命衛隊警告，若再度遭受攻擊，「承諾中的區域戰爭將不再局限於中東地區」。伊朗國會議長、同時也是首席談判代表卡利巴夫 (Mohammad Baqer Qalibaf) 表示，美方正在準備新一輪軍事行動。

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 則在社群平台 X 發文表示，德黑蘭仍對談判保持開放態度，但強調「透過施壓迫使伊朗投降只是幻想」。

伊朗外交部發言人巴加埃 (Esmaeil Baghaei) 表示，伊朗正以「認真且善意」態度推進談判，但對美方行動「抱持合理且強烈懷疑」。

巴基斯坦近期持續擔任雙方溝通管道。巴國內政部長周三抵達德黑蘭，協助雙方交換訊息。據伊朗方面說法，德黑蘭本周已向華府提出新的談判方案，但內容仍包含先前遭川普拒絕的要求，包括解除制裁、釋放凍結資產、賠償戰爭損失、撤出美軍以及保有荷姆茲海峽控制權。

另一方面，荷姆茲海峽局勢出現部分鬆動跡象。根據航運監測機構 Lloyd"s List 資料，上周共有 54 艘船通過海峽，約為前一周兩倍；伊朗則表示過去 24 小時有 26 艘船隻通行，但仍遠低於戰前每日約 140 艘的正常水準。

值得注意的是，兩艘載有約 400 萬桶原油的中國超級油輪周三已成功駛離海峽。南韓外交部也證實，一艘南韓油輪正在與伊朗協調下通行。市場認為，這可能反映伊朗正在有限度放寬海運限制。

隨著談判樂觀情緒升溫，國際油價周三出現明顯回落。布蘭特原油近月期貨收報每桶 105.02 美元，下跌 5.63%。市場分析人士認為，目前投資人正密切觀察華府與德黑蘭是否能找到共同立場，但美國政策立場持續變動，仍增加不確定性。