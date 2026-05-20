鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-21 00:00

美國國家經濟研究局 (NBER) 最新論文指出，讓人工智慧 (AI) 聊天機器人幫忙建立投資組合，最後只會持有一堆大型科技股，且在實際收益上並未帶來比被動指數投資更多的優勢。

AI選股致命傷！美NBER研究示警：有追高風險 持股過度集中且績效未贏被動投資 (圖:Shutterstock)

在這項研究中，研究人員要求不同的大型語言模型 (LLM)——包含 ChatGPT 5.0、Grok 4.1 Fast、Claude Sonnet 4.5 以及 Gemini 2.5 Flash——建立兩種投資組合。一種是被動管理，即由 AI 選股後便長期持有，另一種是主動管理，允許 AI 每天調整持股。

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研究指出，這些 AI 模型的推薦主要取決於一家公司獲得的媒體報導數量，獲推薦股票所擁有的新聞文章數量，幾乎是 Compustat 數據庫平均值的 10 倍，該數據庫收集了美國上市公司資訊。

研究人員寫道：「在企業新聞領域中，吸引注意力的能力，是 AI 在推薦時的主要驅動因素。」

LLM 用來蒐集資訊的網站主要為企業官網，特別是半導體與其他大型科技公司的網站。研究顯示，LLM 大約有三分之二的瀏覽次數是訪問公司官網，其餘則是訪問新聞服務、政府機構以及提供股票分析的網站。

NBER 研究發現，半導體股票在 AI 投資組合中的平均占比高達 41%，大約是半導體股在標普 500 指數 21% 權重的兩倍。這對一般投資人而言是個問題，因為如此高的集中度一旦遭遇產業景氣反轉，將會放大投資損失。

另外一個問題在於，在新聞周期當中聲量最高的名字，往往已被投資人推高股價，這意味著投資人可能會買在接近波段高點的位置。

此外，雖然 LLM 的投資組合在報酬率上確實擊敗標普 500 指數，但研究人員發現，在扣除交易成本或考慮到偏重科技股的配置之後，並未展現出顯著的超額報酬。

研究人員說：「AI 涉入風險、推薦的資產類別很狹隘、聚焦於特定產業，而且表現似乎並沒有優於基於特徵的被動基準。」

高波動度與集中度風險

除了持股過度集中外，AI 投資組合挑選的股票波動性也異常高。

在不設任何限制的情況下，AI 模型挑選的股票平均市場 Beta 值高達 1.6，這意味著該投資組合不論在往哪一個方向變動時，震盪幅度都會比標普 500 指數多出約 60%。

研究人員指出，在所有模型中，Gemini 提供的投資組合分散效果最差，持股家數中位數僅 4.5 檔，相較之下，Claude 和 Grok 則為 10 檔。隨著模型在一段時間內進行主動管理，投資組合不僅沒有進一步分散風險，反而變得更加狹隘。