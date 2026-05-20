〈財報〉類比晶片也吃到AI紅利！亞德諾半導體財測優預期
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 周三 (20 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 5/2) 財報，該季財報與財測雙雙優於市場預期，顯示人工智慧 (AI) 基礎設施投資熱潮持續帶動工業、汽車與通訊市場需求升溫，公司並看好第三季營運將延續強勁成長動能。
截稿前，亞德諾半導體 (ADI-US) 周三盤前股價上漲 0.37%，每股暫報 415.85 美元。
亞德諾半導體預估第三季營收將達 39 億美元，上下浮動 1 億美元，高於 LSEG 統計分析師平均預估的 36.2 億美元；調整後每股盈餘 (EPS) 預估為 3.30 美元，上下浮動 0.15 美元，也優於市場預估的 3 美元。
受 AI 熱潮推動，資料中心與車用系統對高速運算與複雜資料流需求增加，帶動電源管理晶片與感測元件需求成長。亞德諾半導體正是相關領域的重要供應商之一。
該公司第二季營收達 36.2 億美元，高於市場預估的 35.1 億美元，也優於公司原先預測區間。調整後每股盈餘為 3.09 美元，同樣高於市場預估的 2.90 美元。
若依一般公認會計原則 (GAAP) 計算，亞德諾半導體第二季淨利達 11.8 億美元，較去年同期的 5.7 億美元大增逾 1 倍；每股盈餘則由去年同期的 1.14 美元升至 2.40 美元。
執行長兼董事長羅希 (Vincent Roche) 表示，第二季表現受惠於營運紀律改善，以及工業、汽車與通訊等 B2B 市場需求持續增長。他指出，相關成長趨勢目前已延續至第三季，正面需求訊號也反映在公司最新財測之中。
財務長普奇歐 (Richard Puccio) 則表示，公司第二季在工業、車用與通訊市場創下訂單新高，顯示企業客戶需求持續回溫。
除了 AI 需求帶動成長，亞德諾半導體也積極擴大相關布局。公司日前宣布，將以約 15 億美元現金收購電源管理晶片業者 Empower Semiconductor，藉此強化 AI 相關電源管理產品組合。
市場近年持續關注 AI 伺服器、高效能運算與資料中心擴建需求，帶動半導體供應鏈受惠。亞德諾半導體今年股價已累計上漲約 53%，反映投資人看好 AI 與工業市場復甦前景。不過，公司股價週三盤前震盪整理，變動不大。
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