鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 22:10

美國 30 年期公債殖利率周二 (19 日) 升抵 5.18%，創 2007 年金融海嘯前夕以來最高水準，顯示市場對通膨升溫、能源價格飆升與財政赤字惡化的憂慮持續加劇，並引發全球債市進一步拋售。

美債避險神話動搖？美國30年期殖利率衝上5.18% 創2007年來新高(圖：REUTERS/TPG)

隨著美國與伊朗衝突推升油價，投資人開始重新評估「高利率維持更久」的可能性，美債殖利率全線攀升。30 年期殖利率單日上升約 3.5 個基點，10 年期殖利率也升抵 4.659%，創 2025 年 1 月以來最高水準；對 Fed 政策敏感的 2 年期殖利率則升至 4.10%。

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市場人士指出，近期全球債市賣壓已推動各國長天期公債殖利率升抵多年高點。除了油價帶動的通膨壓力外，美國龐大財政赤字與債務問題，也使投資人要求更高報酬，才願意持有長天期債券。

巴克萊 (BCS-US) 全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 表示，在債務增速高於經濟成長、通膨情勢惡化，加上缺乏財政改革意願下，投資人沒有太多理由積極布局長天期公債。

Jefferies 首席經濟學家 Mohit Kumar 則指出，即使中東局勢後續降溫，油價也不太可能回到戰前水準，預估未來 6 個月油價仍可能比戰前高出 25% 至 30%，持續對通膨與長天期殖利率形成壓力。

市場原先普遍將 30 年期殖利率 5% 視為重要心理關卡，認為一旦突破，將吸引資金進場逢低買進。不過，近期殖利率持續攀升，也開始動搖市場對美債長期需求的信心，甚至可能象徵規模達 31 兆美元的美國公債市場進入新階段。

在中東戰事爆發前，市場原本預期聯準會 (Fed) 今年可能降息 3 次，但如今利率交換市場已開始反映 Fed 下一步可能轉向升息的機率。美銀 (BAC-US) 最新調查甚至顯示，62% 的全球基金經理人預期，美國 30 年期殖利率未來可能進一步升抵 6%。

除了美國外，英國、德國與日本長天期公債殖利率近期同步攀升。英國 30 年期公債殖利率逼近 5.8%，德國升抵 2011 年以來高點，日本 30 年期殖利率本周更創歷史新高。