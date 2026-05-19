鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-19 21:45

美股主要指數周二 (19 日) 開低，半導體與 AI 概念股持續遭遇賣壓，拖累那斯達克與標普 500 連續第 3 個交易日走弱。市場擔憂，在伊朗戰事推升油價與通膨壓力下，美債殖利率持續逼近多年高點，恐進一步衝擊消費與股市估值。投資人同時關注川普取消對伊朗攻擊計畫後，中東局勢是否有望降溫。

截稿前，道瓊工業指數跌近 400 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 180 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.6%。台積電 ADR 跌近 0.9%。

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科技股漲勢降溫，美股與亞洲股市周二走低，美債殖利率再度攀升，市場則持續關注中東局勢是否出現降溫跡象。投資人擔憂，在油價高檔與殖利率攀升壓力下，過去一年帶動全球股市創高的 AI 交易熱潮，正開始出現獲利了結賣壓。

美股期貨盤前走弱，那斯達克 100 期貨下跌 0.8%，標普 500 期貨跌 0.4%，指數恐寫下 3 月以來最長跌勢。亞洲股市方面，南韓 Kospi 指數領跌；歐洲 Stoxx 600 指數則在媒體與金融服務類股帶動下逆勢上漲 0.8%。

近期帶動市場大漲的半導體與 AI 概念股持續承壓。記憶體族群賣壓延續，Sandisk 下跌，輝達財報公布前市場情緒也趨於保守。部分投資人開始擔心，在 AI 投資熱潮推升股價大漲後，市場對 AI 獲利變現能力的期待可能過高。

Cavendish 股票策略主管 Roger Lee 表示，半導體類股漲勢近乎呈現拋物線式上升，因此出現部分獲利了結並不令人意外，市場同時也開始重新檢視 AI 商業化進展。

另一方面，過去幾周表現落後的醫療保健等防禦型類股則開始補漲，顯示市場資金有轉向防禦板塊跡象。

美債同步走弱，10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 4.62%，接近 2025 年初以來高點；美元指數則上漲 0.3%。市場仍擔憂中東戰事推升能源價格與通膨壓力，迫使聯準會（Fed）維持高利率更長時間。

不過，國際油價小幅回落，布蘭特原油下跌 1.4%，回落至每桶 110 美元附近。美國總統川普表示，美國與伊朗已進行「非常重大的討論」，市場押注中東衝突可能出現外交突破。

AJ Bell 市場主管 Dan Coatsworth 指出，投資人迫切希望中東衝突結束，因為這有助於壓低油價、降低市場對升息的擔憂，並讓市場焦點重新回到經濟成長。不過，目前衝突仍未真正平息，市場情緒因此維持審慎。

美銀 (BAC-US) 最新調查顯示，全球基金經理人本月大幅加碼股票部位，股票配置水準已升至 2022 年 1 月以來最高，顯示市場風險偏好仍偏高。

花旗 (C-US) 策略師 Jim McCormick 則警告，市場可能低估 Fed 重新升息的風險。他指出，在油價推升通膨壓力下，30 年期美債殖利率下一個重要觀察水準將是 5.5%。目前利率交換市場已開始反映 Fed 今年底升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性，並預期明年 3 月前升息機率將完全反映在市場價格中。

截至台北時間周二（19 日）21 時許：

焦點個股：

家得寶 (HD-US) 早盤股價下跌 2.18%，至每股 293.26 美元

家得寶 (Home Depot) 盤前上漲 0.6%，受惠第一季財報優於市場預期。公司經調整後每股盈餘為 3.43 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 3.41 美元；營收達 417.7 億美元，也優於市場預期的 415.2 億美元。

ServiceNow(NOW-US) 早盤股價上漲 3.90%，至每股 107.45 美元

企業軟體公司 ServiceNow 盤前續揚，延續前一交易日約 8% 的漲勢。該股自上週三以來已累計反彈超過 23%，不過相較近期高點仍回落逾 50%。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 1.49%，至每股 691.71 美元

晶片股盤前再度承壓，記憶體類股持續遭遇賣壓。美光 (Micron) 下跌 1.7%，威騰電子 (WDC-US) 競爭對手希捷 (STX-US) 跌約 3%，輝達則回落近 1%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通發表最新貴金屬研究報告，由大宗商品研究團隊 Gregory C. Shearer 主筆。 Shearer 對黃金和白銀的前景做出了截然不同的判斷：黃金是「暫停，不是轉向」；白銀則面臨基本面的實質惡化。