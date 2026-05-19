鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 21:00

根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (19 日) 報導，美國零售巨頭目標百貨 (Target)(TGT-US) 正加速整頓供應鏈與門市營運，希望擺脫長達數年的銷售低迷。根據公司最新聲明，目標百貨將任命前沃爾瑪 (WMT-US) 高層 Jeff England 出任全球供應鏈與物流長，負責改善商品供貨與配送效率，強化整體購物體驗。

目標百貨挖角沃爾瑪老將整頓供應鏈 拚扭轉長期銷售低迷(圖：REUTERS/TPG)

England 過去曾在沃爾瑪任職，近期則擔任建材分銷商 QXO 供應鏈主管。他預計本月底正式上任，接替自 2022 年起負責目標百貨供應鏈業務的麥卡錫 (Gretchen McCarthy)。目標百貨表示，麥卡錫將留任顧問至 8 月，協助交接。

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目標百貨近年面臨持續性的銷售疲弱問題，自疫情後需求高峰消退以來，公司已連續 13 季出現疲弱或下滑的銷售表現。外界認為，供應鏈效率不佳與缺貨問題，是拖累業績的重要原因之一。

疫情期間，美國零售需求一度暴增，目標百貨銷售快速攀升，但隨後消費力道降溫，公司卻遲遲未能改善庫存與補貨問題。部分消費者抱怨，目標百貨門市經常出現貨架缺貨、商品難以訂購，影響購物體驗，也削弱顧客回流意願。

今年初接任執行長的費德爾克 (Michael Fiddelke)，已將改善門市體驗與商品供貨列為核心任務之一。他在 3 月投資人會議上坦言，公司目前雖然已逐步改善商品到貨率，但距離理想水準仍有一段差距。

目標百貨高層也承認，部分門市存在商品陳列混亂、庫存管理複雜等問題。公司近年持續投資供應鏈基礎設施，包括擴建物流中心與新增倉儲設施。今年上半年，目標百貨已新增兩座配送設施，專門處理運往門市的商品，希望提升補貨效率與配送速度。