鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-19 20:55

臺灣指數公司今 (19) 日公布元大台灣價值高息 ETF(00940-TW) 追蹤指數最新定審結果，本次換股 10 進、10 出，相關成分股變動將自 5 月 20 日起生效。其中，凱基金與台新新光金兩大金控被納入，持有多達 8 檔金融股，代工廠英業達、散熱廠建準及電信獲利王台灣大也榜上有名；而第一大持股長榮及廣達、仁寶等慘遭剔除。

‌



00940 追蹤的是「特選臺灣價值高息指數」，其核心理念是融合「巴菲特價值投資」與「高股息」雙重篩選機制。從本次大換血名單中，可看出該指數底層的四大核心選股邏輯，它看重的是「預估未來現金股利殖利率」，與傳統只看「過去配息紀錄」的 ETF 不同。

航海王長榮過去受惠疫情效應榮登超級配息王，但貨櫃航運屬於強週期產業，當市場預期未來航運景氣可能波動、獲利下滑，或者因為股價已處於相對高檔而稀釋了未來的預估殖利率時，指數便會將其剔除，以防止投資人「賺了利息、賠了價差」。

凱基金、台新新光金去年與今年來獲利大幅回穩，市場預期壽險型金控股利政策更加明朗，00940 持有金融股多達 8 檔，另有中信金、元大金、富邦金、永豐金、第一金、彰銀；而台灣大則具備極強的防禦特質與穩定現金流，完美符合「穩定高息」的要求。

代工廠廣達雖基本面無虞，然而，過去一、兩年其股價爆發性飆升，導致其本益比 (PE) 被大幅拉高，當股價高過其內在價值的安全邊際時，就不再符合巴菲特「便宜買進好公司」的價值投資精神，因而遭到指數無情刪除。

與此同時，指數轉向吸納如英業達、神達、建準等股價相對未過度吹捧、本益比更具吸引力，且同樣能享受 AI 紅利的低基期價值股。值得注意的是，帆宣、亞翔等設備廠，受惠於晶圓代工大廠建廠訂單，在手合約能見度高，現金流極為充沛且穩定，因而順利通過篩選。