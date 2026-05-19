鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 05:44

美國副總統范斯 (JD Vance) 週二 (19 日) 就伊朗局勢發表談話表示，美國已向伊朗提出明確條件，即德黑蘭必須永久放棄發展核武，否則美方不排除重啟軍事行動。

范斯週二指出，美國對伊朗的立場很簡單，只有兩條路可走。他強調：「伊朗不能擁有核武。」

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他表示，若伊朗取得核武能力，可能引發其他國家跟進發展核武，進一步掀起全球核軍備競賽，削弱國際安全。

范斯說：「伊朗很可能成為引發全球核軍備競賽的第一張骨牌。」

他指出，美方願意透過外交方式達成協議，但前提是伊朗必須接受核心要求，也就是永遠不得擁有核武。

范斯表示，美國正以善意進行談判，並認為雙方仍有機會達成協議。

不過，他也提出第二種選項，即重新啟動軍事行動，以持續推進美國目標。

范斯表示：「這不是總統想看到的結果，我也認為伊朗不希望如此。美伊關係仍存在重啟空間，但強調需要雙方共同努力。」

范斯警告，美方不會接受任何允許伊朗擁有核武的協議。

他引述川普說法表示：「正如總統剛剛告訴我的，我們已經做好全面準備 (locked and loaded)。」