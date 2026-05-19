Anthropic告上法院 美國防部AI黑名單爭議正式開打

鉅亨網編譯許家華 2026-05-20 00:12

美國人工智慧新創 Anthropic 與美國國防部 (DOD) 的法律衝突進一步升級，雙方將於美東時間周二上午 9 時 30 分在華盛頓特區聯邦上訴法院進行口頭辯論。這場訴訟被視為五角大廈與美國頂尖 AI 企業之間數月對峙的最新發展，也可能成為人工智慧技術應用、國安與政府權力界線的重要指標案例。

（圖：REUTERS/TPG）

根據法院先前命令，美國司法部代表國防部，以及 Anthropic 雙方將各獲 15 分鐘陳述時間，由三名巡迴法官組成的合議庭審理，包括 Karen Henderson、Gregory Katsas 與 Neomi Rao 法官，之後法院將保留裁決權並發布書面意見。

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Anthropic 於今年 3 月對美國國防部與國防部長 Pete Hegseth 提起訴訟。起因是國防部將該公司列為「供應鏈風險」(Supply Chain Risk)，認定其可能對美國國家安全構成威脅。這項標籤過去主要適用於外國敵對勢力，並要求國防承包商必須證明不會在軍方專案中使用 Anthropic 的 Claude 模型。

據報導，這項決定源於雙方歷經數月但最終破局的談判。國防部希望 Anthropic 提供五角大廈在所有合法用途上的完整模型存取權限，但 Anthropic 則要求政府保證其技術不會被用於完全自主武器系統以及國內大規模監控用途。

雙方未能達成協議後，Hegseth 將 Anthropic 列入黑名單，並在社群平台公開批評該公司。Anthropic 執行長 Dario Amodei 則表示，公司「別無選擇」，只能透過法律途徑挑戰供應鏈風險認定。

值得注意的是，儘管 Anthropic 遭列入黑名單，美國國防部仍持續使用其模型支援美軍對伊朗的軍事行動。美國總統川普上月接受 CNBC 訪問時也表示，國防部與 Anthropic 之間達成協議「仍有可能」。

法院今年 4 月曾拒絕 Anthropic 要求暫停執行黑名單措施的申請，因此該措施在案件審理期間持續有效。不過法官同時認為 Anthropic 在訴訟期間「很可能遭受無法彌補的損害」，因此同意加速審理程序。

在提交法院的書面文件中，美國政府主張，Anthropic 可能於模型中「嵌入限制條件」(encode limitations)，形成「無法接受的國家安全風險」。文件指出，Hegseth 認為 Anthropic「破壞維持合作關係所需的重要信任」，尤其公司可能透過模型設計，將自身道德與政策判斷強加於軍方技術使用方式。

Anthropic 則在另一份法律文件中反駁，認為政府對於未來模型可能加入限制機制的推測缺乏證據支持，也不足以成為供應鏈風險認定依據。公司同時主張，國防部及 Hegseth 違反美國憲法與既有行政程序。

Anthropic 律師在文件中表示：「法院應裁定此項認定違法。」

除華府案件外，Anthropic 另於舊金山聯邦法院提出相關訴訟。由於國防部引用兩種不同法律依據支持其供應鏈風險決定，因此須分別於不同法院審理。