鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-19 19:40

綜合外媒周二 (19 日) 報導，中國記憶體晶片大廠長江存儲 (YMTC) 正式啟動上市前輔導程序，顯示這家被視為中國 NAND Flash 關鍵代表企業，正加速推進首次公開發行 (IPO) 計畫，在全球 AI 熱潮帶動記憶體需求飆升之際，爭取資本市場資金擴產。

美國制裁沒擋住！長江存儲啟動IPO拚逆襲(圖：REUTERS/TPG)

根據中國監管文件與公司聲明，長江存儲已聘請中信證券擔任上市輔導機構，展開所謂「上市前輔導」程序，這也是中國企業 IPO 前的重要準備階段。外界普遍認為，此舉意味長江存儲距離正式掛牌又更近一步。

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長江存儲 IPO 進度，也緊接著中國另一家記憶體晶片大廠長鑫存儲 (CXMT) 之後。長鑫存儲日前更新招股書指出，公司去年首度轉虧為盈，今年第一季營收更年增超過 700%，預估上半年獲利將暴增超過 2,200%，凸顯 AI 與資料中心需求推升記憶體市場景氣。

在 AI 模型訓練、資料中心與智慧手機需求帶動下，全球記憶體市場正迎來新一波超級循環，市場對 NAND Flash 與 DRAM 需求同步升溫，也推高相關晶片價格。投資人近期積極押注中國本土記憶體與 AI 晶片供應鏈，期待北京推動半導體自主化的政策紅利持續發酵。

長江存儲 2022 年被美國列入實體清單 (Entity List)，限制取得海外晶片設備與技術。不過，路透先前報導指出，該公司近年積極擴大採用中國本土設備供應商，包括北方華創等企業，同時持續推進產能擴張。

目前長江存儲在武漢擁有兩座晶圓廠，每月合計產能約 20 萬片晶圓。公司第三座工廠預計今年底開始投產，到 2027 年月產能可望達 5 萬片晶圓。