美國制裁沒擋住！長江存儲啟動IPO拚逆襲
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周二 (19 日) 報導，中國記憶體晶片大廠長江存儲 (YMTC) 正式啟動上市前輔導程序，顯示這家被視為中國 NAND Flash 關鍵代表企業，正加速推進首次公開發行 (IPO) 計畫，在全球 AI 熱潮帶動記憶體需求飆升之際，爭取資本市場資金擴產。
根據中國監管文件與公司聲明，長江存儲已聘請中信證券擔任上市輔導機構，展開所謂「上市前輔導」程序，這也是中國企業 IPO 前的重要準備階段。外界普遍認為，此舉意味長江存儲距離正式掛牌又更近一步。
長江存儲 IPO 進度，也緊接著中國另一家記憶體晶片大廠長鑫存儲 (CXMT) 之後。長鑫存儲日前更新招股書指出，公司去年首度轉虧為盈，今年第一季營收更年增超過 700%，預估上半年獲利將暴增超過 2,200%，凸顯 AI 與資料中心需求推升記憶體市場景氣。
在 AI 模型訓練、資料中心與智慧手機需求帶動下，全球記憶體市場正迎來新一波超級循環，市場對 NAND Flash 與 DRAM 需求同步升溫，也推高相關晶片價格。投資人近期積極押注中國本土記憶體與 AI 晶片供應鏈，期待北京推動半導體自主化的政策紅利持續發酵。
長江存儲與長鑫存儲，被視為中國在全球記憶體市場最重要的兩張王牌，希望挑戰目前由三星電子、SK 海力士與美光 (MU-US) 等韓美業者長期主導的產業格局。尤其在美國近年持續限制中國取得先進晶片與半導體設備後，中國政府更加強化本土供應鏈自主化布局。
長江存儲 2022 年被美國列入實體清單 (Entity List)，限制取得海外晶片設備與技術。不過，路透先前報導指出，該公司近年積極擴大採用中國本土設備供應商，包括北方華創等企業，同時持續推進產能擴張。
目前長江存儲在武漢擁有兩座晶圓廠，每月合計產能約 20 萬片晶圓。公司第三座工廠預計今年底開始投產，到 2027 年月產能可望達 5 萬片晶圓。
外界認為，在 AI 帶動記憶體需求爆發、美國科技限制持續，以及中國資本市場追捧半導體題材背景下，長江存儲 IPO 可望成為中國半導體產業近年最受矚目的上市案之一。
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