鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 00:00

億萬富豪投資人巴菲特 3 月曾透露，波克夏 (BRK.B-US) 對投資組合進行了一筆小規模加碼，最新監管文件如今可能揭曉了他當時所指的標的。

巴菲特 3 月被問到波克夏是否仍部署資金時表示，僅有「一筆很小的買進」(made one tiny purchase)，但當時仍難以找到具吸引力的投資機會。

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這位高齡 95 歲的股神當時接受 CNBC 訪問時說：「我們有一筆小小的買進，但我們仍然找不到合適的標的，之前就找不到了。」

CNBC 周一 (18 日) 報導，根據上周五公布的監管文件，波克夏在第 1 季新建立一筆梅西百貨 (M-US) 的持股，部位價值約 5500 萬美元。相較於價值超過 3000 億美元的龐大投資組合，這筆部位僅占極小比重，也符合巴菲特所形容的「小型」。

相較之下，波克夏同一時期另一筆披露的新建倉部位規模要大得多，為約 26 億美元買進的達美航空 (DAL-US) 股權。因此，這不太可能是巴菲特 3 月所提及的那筆小額交易。

然而，投資人目前掌握的可能仍非全貌。波克夏每季的股權申報僅反映符合申報標準的美國上市標的，因此不排除巴菲特當時指的是海外投資，或是其他未反映在周五披露文件中的持股。

巴菲特已於 2026 年初卸下波克夏執行長一職，交棒給阿貝爾 (Greg Abel)，但他今年稍早表示，自己仍深度參與投資與市場操作。

巴菲特表示，他依然每日進辦公室，並與同仁共同商討交易決策，並透露自己經常在開盤鐘聲響起前，與金融資產主舞感 Mark Millard 通話討論最新市場發展。

巴菲特說，Millard 的辦公室離他只有 20 英尺，Millard 通常會根據彼此的討論執行交易，這顯示即便波克夏完成領導交接，巴菲特仍持續參與投資組合管理中。

巴菲特說：「我不會進行任何阿貝爾認為錯誤的投資。…… 阿貝爾每天都會收到持股明細表。」