鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 20:10

隨著通膨擔憂持續席捲全球市場，債券交易員正將目光鎖定在 5.5%，作為 30 年期美國國債殖利率的新基準。花旗駐倫敦總經利率策略師 Jim McCormick 指出，隨著本周長端殖利率攀升至 5.16%，創下 2007 年以來最高，市場焦點正轉移至 5.5% 這個自 22 年前以來未曾觸及的高度。

McCormick 表示，由於核心通膨未見放緩跡象，且美國經濟在應對能源危機上優於其他開發中國家，投資者過去習慣在殖利率觸及 5% 時「逢低買入」的策略已經改變。

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此外，高盛與巴克萊 (Barclays) 均警告，這波債市拋售潮可能尚未結束。根據美國銀行的一項調查，高達 62% 的基金經理認為，未來 1 年 30 年期公債殖利率可能突破 6%。這反映出市場正在定價各種潛在結果，包括韌性經濟下的通膨激增，以及高能源價格引發的成長放緩。

地緣政治局勢與經濟數據正迫使市場重新校準貨幣政策預期。在 2 月下旬伊朗戰爭爆發前，市場普遍預期聯準會 (Fed) 將會降息，但現在換匯市場已反映年底前可能升息 15 個基點，以抑制價格壓力。

McCormick 直言，市場目前仍低估了聯準會今年開始升息的可能性。與此同時，聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 與承諾降低借貸成本的財政部長貝森特 (Scott Bessent) 面臨的壓力也與日俱增。

這股殖利率攀升潮已波及全球。德國 30 年期殖利率創下 15 年新高，日本同期限國債殖利率更升至 1999 年掛牌以來新高；英國則因首相施凱爾 (Keir Starmer) 面臨領導權挑戰，引發投資者對財政前景的憂慮。