鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-19 20:20

美國居家修繕零售龍頭家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (19 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 5/3) 財報，雖然獲利與營收略優於市場預期，並維持全年財測不變，但公司坦言，美國房市復甦依舊疲弱，高房價與高利率持續壓抑大型裝修需求，消費者對支出也變得更加謹慎。

〈財報〉家得寶維持全年財測 高利率與房市疲弱仍壓抑需求(圖：REUTERS/TPG)

家得寶第一季營收達 417.7 億美元，高於市場預估的 415.2 億美元；經調整後每股盈餘為 3.43 美元，也略優於分析師預期的 3.41 美元。不過，反映既有門市表現的同店銷售僅成長 0.6%，略低於市場預估，顯示整體需求仍未明顯回溫。

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圖：家得寶財報

消息公布後，該公司股價在盤前震盪整理，今年以來累計下跌約 13%，明顯落後標普 500 同期約 8% 的漲幅。

家得寶指出，美國民眾仍持續延後大型裝修與翻修工程，尤其涉及貸款與高額支出的項目更受影響。由於房貸利率維持高檔，加上房價居高不下，美國房市過去三年持續低迷，也拖累居家修繕產業需求。

此外，中東局勢與伊朗戰事推升能源價格，也讓市場對通膨再起產生疑慮。油價攀升不僅提高建材與運輸成本，也進一步推高房貸利率，對消費者信心與房屋交易形成壓力。

家得寶財務長麥克菲爾 (Richard McPhail) 表示，消費者目前對經濟前景的不確定感仍高，因此傾向延後大型專案支出。不過，他也指出，目前尚未觀察到消費行為出現明顯惡化，公司仍持續密切關注油價與利率變化。

相較於大型翻修工程，美國消費者目前更偏好小型居家改善項目，例如園藝、油漆、庭院烤爐與收納用品等商品仍維持穩定需求。專業客戶方面，承包商與建築業者則持續採購電動工具、熱水器與油漆等產品。

為因應產業放緩，家得寶近年積極擴展專業客戶 (Pro) 業務，希望提高大型承包商與建築商的採購比重。公司也持續強化數位化與 AI 應用，包括去年推出 AI 工具，協助專業客戶管理建材清單、估算工程成本與規劃施工流程，希望藉此提高客戶黏著度。