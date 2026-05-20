鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-20 10:15

日元兌美元匯率今 (20) 日在亞洲早盤交易時段微貶 0.03% 至 159.04 日元，一度貶深至 159.12 日元。截至周二 (19 日) 收盤，日元兌多數貨幣走高，其中兌澳幣升幅最大，達 0.7227%，兌美元貶幅最大，貶值 0.1694%，近五個交易日累計貶 0.933%。

摩根士丹利日本負責人 Alberto Tamura 最新表示，他希望日元兌美元匯率升至 140 左右，實現這一目標的關鍵在於日本央行 (BOJ) 的行動。若下月 BOJ 未升息，將對債券和外匯市場產生影響，日元兌美元恐走貶至 170，也可能升至 140，取決於事態發展。

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未給出具體時間表的他說：「部分投資人認為 BOJ 政策行動慢半拍，因此率先祭出升息舉措至關重要。如果全球情勢趨於穩定，這也可能成為日元走強的契機。

儘管市場認為日本政府自上月底以來多次進入匯市阻貶日元，但日元仍持續承壓。投資人目前高度關注 BOJ 是否會在下個月升息，同時市場對通膨和財政政策的疑慮，也助長日本國債重挫。

Tamura 表示，東京當局不希望日元從目前的價位基礎上大幅貶值，且當前日本宏觀經濟整體態勢向好。