鉅亨網編譯段智恆 2026-05-20 01:30

蘋果硬體團隊大改組！AI與機器人成下一階段布局重心(圖：REUTERS/TPG)

根據知情人士透露，蘋果硬體主管史羅吉 (Johny Srouji) 本月正重新調整硬體工程架構，並改變產品設計等核心業務管理方式。史魯吉近期已被賦予更大權限，除了原本負責晶片與硬體技術，也開始統籌整體硬體工程業務。

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此次調整也與蘋果高層改組有關。長期負責硬體業務的特納斯，預計 9 月 1 日正式接任執行長，成為庫克之後的新任執行長。

知情人士指出，蘋果希望藉由此次改組，讓自研晶片團隊與產品開發部門之間的合作更加緊密，加速人工智慧 (AI) 裝置、穿戴式產品與下一代硬體平台開發。

在此次變動中，最受關注的是產品設計管理架構調整。原本負責產品設計的資深副總裁 Kate Bergeron，將把部分職責交給兩名長期副手 Shelly Goldberg 與 Dave Pakula。Goldberg 目前主要負責 Mac 產品設計，Pakula 則主導 Apple Watch、iPad 與 AirPods 相關開發；至於 iPhone 產品設計，仍由特納斯長期副手 Richard Dinh 負責。

蘋果內部的「產品設計」主要負責裝置功能與工程落地，與直接向執行長匯報的工業設計團隊不同。工業設計負責產品整體外觀與概念方向，產品設計則負責將概念真正轉化為可量產產品。

另一方面，Bergeron 將轉任新的產品可靠性主管，負責監督所有蘋果裝置的耐用性與品質表現。市場認為，這項人事調整實際上屬於升遷安排，因為現任硬體工程主管 Tom Marieb 過去也曾歷經相同職務歷練。

此次改組也反映蘋果正加快布局 AI、機器人與新硬體產品。史魯吉已將部分高階主管直接納入麾下，包括負責家庭與音訊產品的 Matt Costello，以及負責機器人裝置特殊專案的 Kevin Lynch。

此外，蘋果也擴大兩名晶片與技術主管的權限。其中，負責晶片開發的 Sribalan Santhanam 將接管更多以色列晶片工程團隊與封裝技術業務；Advanced Technologies Group 主管 Zongjian Chen 則新增管理感測器軟體、電池、相機與顯示技術團隊。