半年賺回10年虧損！中國DRAM龍頭長鑫科技淨利潤500億人民幣是怎麼賺來的？
鉅亨網編譯陳韋廷
從年虧百億到日賺 3 億元 (人民幣，下同)，中國國產 DRAM 龍頭長鑫科技週日(17 日) 用一份堪稱「炸裂」的成績單，向中國科創板發起衝刺。
在這家合肥公司更新招股書後，一組財務數據迅速引發市場震動。今年第一季，長鑫科技營收 508 億元，年增 719.13%，淨利潤 330.12 億元，歸母凈利潤 247.62 億元。
長鑫科技預估，今年上半年歸母凈利潤將達到 500 億至 570 億元，而截至 2025 年底，長鑫科技累計虧損仍高達 366.5 億元， 這意味著成立近十年的這家國產 DRAM 廠商，僅用半年時間就徹底填平先前全部歷史虧損。
長鑫科技成立於 2016 年，由朱一明推動創辦，主攻 DRAM。過去，這一市場長期被三星、SK 海力士、美光三大國際巨頭壟斷。
如今，長鑫科技已實現 DDR4、DDR5、LPDDR5 等產品量產，並成長為全球第四大 DRAM 廠商。
專家認為，長鑫科技業績爆發，一方面受益於 AI 帶動的全球記憶體晶片漲價週期，另一方面也與自身產能擴張、技術升級密切相關。
隨著三星、SK 海力士等廠商將部分產能轉向高頻寬記憶體 (HBM)，傳統 DRAM 供應趨緊，長鑫科技則抓住窗口期快速放量。
目前，長鑫科技已進入聯想、小米、OPPO、vivo 等多家廠商供應鏈。伴隨 IPO 推進，這家中國國產記憶體晶片龍頭的估值與未來成長空間，也成為資本市場關注焦點。
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