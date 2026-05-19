鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 08:10

從年虧百億到日賺 3 億元 (人民幣，下同)，中國國產 DRAM 龍頭長鑫科技週日(17 日) 用一份堪稱「炸裂」的成績單，向中國科創板發起衝刺。

半年賺回10年虧損！中國DRAM龍頭長鑫科技淨利潤500億人民幣是怎麼賺來的？(圖:shutterstock)

在這家合肥公司更新招股書後，一組財務數據迅速引發市場震動。今年第一季，長鑫科技營收 508 億元，年增 719.13%，淨利潤 330.12 億元，歸母凈利潤 247.62 億元。

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長鑫科技預估，今年上半年歸母凈利潤將達到 500 億至 570 億元，而截至 2025 年底，長鑫科技累計虧損仍高達 366.5 億元， 這意味著成立近十年的這家國產 DRAM 廠商，僅用半年時間就徹底填平先前全部歷史虧損。

長鑫科技成立於 2016 年，由朱一明推動創辦，主攻 DRAM。過去，這一市場長期被三星、SK 海力士、美光三大國際巨頭壟斷。

如今，長鑫科技已實現 DDR4、DDR5、LPDDR5 等產品量產，並成長為全球第四大 DRAM 廠商。

專家認為，長鑫科技業績爆發，一方面受益於 AI 帶動的全球記憶體晶片漲價週期，另一方面也與自身產能擴張、技術升級密切相關。

隨著三星、SK 海力士等廠商將部分產能轉向高頻寬記憶體 (HBM)，傳統 DRAM 供應趨緊，長鑫科技則抓住窗口期快速放量。