鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-19 07:48

記憶體晶片大廠希捷 (Seagate)(STX-US) 股價在周一 (18 日) 收盤重挫 6.9%，拖累記憶體類股下跌並引發全面拋售潮，希捷執行長 Dave Mosley 擔憂，該公司恐無法滿足因人工智慧 (AI) 熱潮而急遽飆升的強勁需求，一席話讓投資人備感焦慮。

Mosley 周一在摩根大通舉辦的一場會議上，被問及若要在希捷現有工廠中增加產量或擴充廠房產能以生產更多晶片，需要具備哪些條件，他回應道：「如果我們為了蓋新工廠或裝設新機器而調度團隊成員，那將耗費太長時間。雖然最終確實能獲得更多產能，但這反而會讓現有技術的升級變慢。」

‌



產能擴充緩不濟急

近幾個月來，排山倒海的 AI 投資讓需求呈現爆發式成長，扮演核心關鍵基礎的記憶體晶片，股價隨之狂飆。然而，單一晶片的生產周期往往需要跨越好幾季，投資人開始關注對這些記憶體製造商能多快趕上市場需求，態度也愈發謹慎。

為此，芝商所集團 (CME Group) 正計劃推出全新的半導體期貨市場，讓更多交易員能夠藉此鎖定價格，並規避運算能力成本不斷攀升的風險。

在周一的會議上，Mosley 也談到了「極長的交期」、以及如何讓客戶更清楚掌握供貨時程的問題。