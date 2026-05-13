鉅亨網編譯段智恆 2026-05-13 22:40

美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 大幅超出市場預期後，華爾街分析師普遍認為，這份數據不僅再次凸顯伊朗戰爭推升油價對美國通膨的外溢效應，更可能讓聯準會 (Fed) 在更長時間內維持緊縮立場，原本市場對新任主席華許 (Kevin Warsh) 今年啟動降息的期待，也正迅速降溫。

華爾街看4月PPI：不只油價問題 Fed今年恐別想降息(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (13 日) 公布，4 月 PPI 月增 1.4%、年升 6.0%，雙雙遠高於市場預期，創下 2022 年以來最大升幅；核心 PPI 月增 1.0%、年升 5.2%，同樣高於預期。數據公布後，美股開盤漲跌互見，美債殖利率維持高檔，市場重新評估 Fed 政策路徑。

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華爾街：能源衝擊正滲透整個供應鏈 企業獲利壓力開始浮現

多位華爾街分析師指出，4 月 PPI 真正令人擔憂的，不只是能源價格本身，而是油價衝擊已開始從原物料快速向運輸、服務與製造業擴散，企業未來恐面臨更大成本壓力。

Murphy & Sylvest 財富管理資深市場策略師諾特 (Paul Nolte) 表示，若 PPI 持續高於消費者物價指數(CPI)，那些無法順利將成本轉嫁給終端客戶的企業，未來恐面臨毛利率遭壓縮的風險。

他指出，批發端價格終究會逐步傳導至零售端，意味消費端通膨未來數月恐持續維持高檔，也將讓 Fed 更難啟動降息。

Spartan Capital 首席市場經濟學家卡迪洛 (Peter Cardillo) 則認為，這份數據清楚顯示，通膨已正式「進入供應鏈管道」，而且不再只是能源價格單一因素，而是開始向更多產業擴散。

他表示，年升 6.0% 的整體 PPI 數據「相當難看」，核心數據同樣偏熱，意味企業定價能力正在增強，而高成本環境恐持續侵蝕企業與消費者。

Annex Wealth Management 首席經濟學家雅各布森 (Brian Jacobsen) 指出，汽油價格年內大漲 15.6%，推升運輸與配送成本快速攀升，目前能源衝擊主要先反映在企業獲利端，但若高油價持續，最終勢必逐步轉嫁給消費者。

Fed 降息預期快速降溫 華許短期內恐難轉向

除了企業獲利壓力，華爾街更關注這份數據對 Fed 政策方向的影響。卡迪洛直言，這份 PPI 報告幾乎確立 Fed 將在更長時間內維持利率不變，「華許短期內不太可能降息，甚至今年剩餘時間都很難看到政策轉向。」

這番說法，也呼應市場近期對 Fed 政策重新定價。隨著伊朗戰爭推升荷姆茲海峽能源風險，市場原先期待華許接棒後可能啟動寬鬆政策，如今相關押注正快速降溫。

Nationwide Investment Management 首席市場策略師哈克特 (Mark Hackett) 則認為，真正令人警覺的不是整體 PPI，而是核心 PPI 月增 1.0%、年升 5.2%，顯示能源成本已開始外溢至更廣泛的服務與商品價格，代表通膨系統性壓力正在形成。

不過哈克特也指出，相較數據本身，更值得關注的是市場反應相對冷靜。無論是 PPI、CPI，甚至伊朗戰爭相關消息，股市都未出現劇烈拋售，反映投資人目前仍將焦點放在企業獲利與 AI 成長題材，而非單一通膨數據。