鉅亨網編譯段智恆 2026-05-13 20:30

阿里巴巴在最新財報中指出，螞蟻集團於截至去年 12 月底止的一季，為阿里巴巴認列人民幣 3.75 億元 (以下單位皆同) 投資收益。由於阿里持有螞蟻約三分之一股權，《彭博》依此推算，螞蟻集團當季淨利約 11.3 億元，較去年同期大減 79%。

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這顯示螞蟻在監管整頓告一段落後，雖積極尋找新成長引擎，但大舉投入 AI 與新業務，也持續侵蝕短期獲利表現。值得注意的是，螞蟻前一季度獲利年減幅更高達 91%，意味獲利壓力雖仍沉重，但跌幅已有所收斂。

加碼 AI、醫療與機器人 螞蟻轉型成本持續浮現

近兩年來，螞蟻持續將資源投入 AI 大模型、智慧支付與數位醫療，希望擺脫傳統金融科技業務成長放緩的壓力。

《彭博》指出，螞蟻已向數位醫療領域投入數億美元，並開發機器人相關技術。公司去年也展示首款人形機器人，可提供醫療諮詢與執行基本廚務工作。

此外，螞蟻持續擴大旗下健康服務平台 AQ 布局，截至去年 9 月，該平台用戶已達 1.4 億人，成為其 AI 商業化的重要測試場域之一。

除了中國市場，螞蟻也透過海外事業尋求成長。消息人士透露，螞蟻位於新加坡的國際業務部門 2024 年營收約 30 億美元，並於 2025 年維持約 25% 的成長，為未來可能推動首次公開募股 (IPO) 鋪路。

監管鬆綁後尋求新成長 估值仍較 IPO 高峰腰斬

在中國監管單位限制網路借貸規模後，螞蟻傳統消費金融業務成長受到壓抑。報導指出，螞蟻旗下持股 50% 的重慶螞蟻消費金融，其放貸能力估計最高可達 6,200 億元，貸款業務近期可能維持溫和成長。