鉅亨網編譯段智恆 2026-05-14 01:10

在人工智慧 (AI) 晶片競賽持續升溫之際，英國晶片設計公司安謀 (ARM-US) 與大股東軟銀集團 (SoftBank) 傳出曾在最後關頭試圖收購 AI 晶片新創 Cerebras Systems，但遭對方婉拒。隨著 Cerebras 即將掛牌上市，市場預期這家挑戰輝達 (NVDA-US) 地位的新秀，可能成為今年全球規模最大的首次公開募股 (IPO) 案之一。

根據《彭博》周三 (13 日) 引述知情人士報導，總部位於英國的安謀與母公司軟銀，曾在 Cerebras 預計上市前數周表達初步收購意願，但這項提議並未獲 Cerebras 接受。由於相關討論屬於私下進行，知情人士要求匿名。軟銀、安謀與 Cerebras 對此均拒絕評論。

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Cerebras 預計於周三為 IPO 定價，市場估值可能達約 340 億美元。《彭博》先前報導指出，由於投資人認購需求強勁，Cerebras 已向潛在投資人表示，發行價格可能高於原先規劃的每股 150 至 160 美元區間上緣。不過，最終估值仍可能視發行股數調整。

Cerebras 此次計畫出售 3,000 萬股，募資規模上看 48 億美元，不僅有望成為今年迄今全球最大 IPO，也將接近安謀在 2023 年創下的半導體業 IPO 紀錄。該公司希望趁著 AI 熱潮延續之際，加速擴張市場版圖，並挑戰目前主導 AI 訓練與推論晶片市場的輝達。

軟銀近年持續擴大在晶片領域的布局，去年底完成對伺服器處理器公司 Ampere Computing 總值 65 億美元的收購，顯示其積極押注 AI 基礎設施市場。

安謀方面則正推動重大產品轉型。這家過去以授權晶片架構聞名的公司，如今計畫首度推出自有晶片產品，藉此搶進 AI 資料中心市場。受市場看好轉型前景激勵，安謀股價今年來已大漲約一倍。

Cerebras 則採取不同技術路線。該公司主打超大型單晶圓晶片設計，透過將整片矽晶圓製成單一處理器，提升 AI 模型訓練與推論效率。相較之下，傳統處理器通常僅使用晶圓中的部分區塊製造。