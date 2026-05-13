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〈美股早盤〉4月PPI爆表推升美債殖利率 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美股主要指數周三 (13 日) 開盤漲跌互見，美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 全面超出市場預期，強化市場對聯準會 (Fed) 今年維持高利率、甚至重新升息的押注，美債殖利率攀抵 10 個月高點，壓抑道瓊標普 500 指數表現；不過在晶片股買盤回流帶動下，那斯達克指數逆勢走高，市場持續在通膨壓力與人工智慧 (AI) 概念股強勢之間拉鋸。

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〈美股早盤〉4月PPI爆表推升美債殖利率 主要指數漲跌互現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 270 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 1.6%。台積電 ADR 跌近 0.6%。


美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 意外大幅升溫，加上伊朗戰爭推升能源與運輸成本，市場對聯準會 (Fed) 維持高利率、甚至重新升息的押注迅速升高，拖累美股與美債周三同步走低，油價則續創新高。

根據美國勞工統計局 (BLS) 公布數據，4 月 PPI 年升 6.0%，不僅高於經濟學家的預估，也創下 2022 年以來最大升幅；按月增幅同樣寫下近 3 年來最快紀錄。排除食品與能源價格後的核心 PPI 年升 5.2%，創逾 3 年來最大增幅，顯示通膨壓力已從能源價格進一步擴散至更廣泛的生產端。

數據公布後，市場迅速調整對 Fed 政策路徑的預期。交易員進一步加碼押注 Fed 將在更長時間內維持高利率，甚至不排除重新升息，美國公債遭遇拋售，對利率政策最敏感的 2 年期美債殖利率一度升至去年 6 月以來最高水準。

美股三大指數期貨也同步承壓，早盤一度走高的漲勢迅速回吐，標普 500 指數期貨由紅翻黑，儘管大型科技股與晶片股延續漲勢，仍難抵市場對通膨升溫的憂慮。

同時，國際油價持續受到中東局勢牽動，美國西德州原油 (WTI) 價格盤中一度突破每桶 102 美元，進一步加劇市場對能源通膨重燃的擔憂。

Bellwether Wealth 首席投資長貝林 (Clark Bellin) 指出，4 月 PPI 數據「明顯偏高」，顯示企業正感受到每桶 100 美元油價帶來的連鎖效應，能源作為幾乎所有產業的重要投入成本，正全面推高生產價格。

他表示，Fed 如今面臨更棘手的局面，一方面通膨重新升溫，另一方面美國就業市場已有降溫跡象，讓貨幣政策決策變得更加困難。

市場人士也指出，即使目前中東停火能夠維持，且荷姆茲海峽未來數周順利恢復正常航運，隨著產油與物流體系逐步正常化，能源與運輸成本回落仍需要時間，未來數月美國通膨壓力恐持續高檔。

截至台北時間周三（13 日）21 時許：
焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 1.06%，至每股 136.21 美元

在美掛牌的阿里巴巴 (09988-HK) 盤前下跌約 3%，主因公司最新財報顯示本業獲利大減 84%，並坦言持續大舉投入人工智慧 (AI) 相關布局，市場擔憂高額資本支出短期內恐持續壓縮獲利表現。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 3.75%，至每股 795.36 美元

科技股盤前普遍反彈，記憶體大廠美光前一交易日重挫逾 3.5%、結束連兩日 23% 漲勢後，盤前強彈逾 5.5%；AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周二逆勢收高後，盤前續漲約 2%，帶動晶片族群買盤回溫。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.09%，至每股 387 美元

Google 計劃在 I/O 開發者大會上，搶先公佈一系列 Android 系統升級。Google 據悉正全力將旗下 Gemini 模型從聊天機器人升級為部署在手機、瀏覽器、車載與筆記本的系統級操作層。Google 此舉試圖趕在蘋果 (AAPL-US) 發布全新 Apple Intelligence 之前，希望搶占行動裝置 AI 主導權。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 4 月 PPI 年升 6.0%，預期 4.9%，前值 4.3%
  • 美國 4 月 PPI 月升 1.4%，預期 0.5%，前值 0.7%
  • 美國 4 月核心 PPI 年升 5.2%，預期 4.3%，前值 4.0%
  • 美國 4 月核心 PPI 月升 1.0%，預期 0.3%，前值 0.2%
華爾街分析：

摩根士丹利 (MS-US) 最新上調美股展望，認為市場已提前消化伊朗戰爭、油價飆升、AI 顛覆以及私人信貸等主要風險，即使 Fed 未來一年不降息，美股仍有機會續創新高。

由首席美股策略師威爾森 (Mike Wilson) 領軍的團隊，將標普 500 指數年底目標自 7,800 點上調至 8,000 點，並首度給出 2027 年年中目標 8,300 點。


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道瓊指數49580.45-0.36%
S&P 5007397.32-0.05%
NASDAQ26089.43+0.00%
NASDAQ10029033.50-0.11%
費城半導體11773.210.48%
美元指數98.5190.22%
美國10年公債殖利率4.463+1.16%
ICE布蘭特原油期貨%
阿里巴巴集團控股143.59+6.54%
美光科技785.85+2.51%
輝達223.32+1.15%
Alphabet公司(A)392.225+1.26%
蘋果295.335+0.18%
摩根士丹利191.35-0.28%
阿里巴巴－Ｗ132.800-0.38%

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