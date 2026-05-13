遏止非授權而二手交易行為！Anthropic發布警示 點名八大平台未經授權交易股份

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 20:00

近期，隨著 Anthropic 新一輪融資估值飆升至 9000 億美元，市場認購熱度極高，二級市場經紀透露該股已成為最難取得籌碼的標的之一。然而，大量平台透過證券代幣化、特殊目的實體 (SPV) 等方式，向散戶兜售 Anthropic 股權，迫使 Anthropic 出面正本清源，提醒投資人警惕交易風險。

AI獨角獸Anthropic發布警示 點名八大平台未經授權交易股份(圖:shutterstock)

Anthropic 本周發布官方警示，點名八大投資平台未經授權擅自交易該公司股份，包括 Open Doors Partners、Unicorns Exchange、Pachamama Capital、Lionheart Ventures、Hiive、Forge Global、Sydecar 及 Upmarket。

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Anthropic 在官網聲明中指出，由上述機構發起的任何 Anthropic 股票或股權權益買賣均屬無效，公司股東名冊將不予認可或登記，此舉旨在遏止市場上日益氾濫的非授權二手交易行為。

針對指控，Forge Global 回應稱已被錯誤列入名單，正與 Anthropic 溝通以移除警示，並強調在未獲企業明確許可前，從未協助任何非上市公司股份交易。