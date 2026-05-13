鉅亨網編譯段智恆 2026-05-13 21:10

摩根士丹利 (MS-US) 最新上調美股展望，認為市場已提前消化伊朗戰爭、油價飆升、人工智慧 (AI) 顛覆以及私人信貸等主要風險，即使聯準會 (Fed) 未來一年不降息，美股仍有機會續創新高。由首席美股策略師威爾森 (Mike Wilson) 領軍的團隊，將標普 500 指數年底目標自 7,800 點上調至 8,000 點，並首度給出 2027 年年中目標 8,300 點。

別再等Fed降息！摩根士丹利喊標普500年底衝8000點(圖：REUTERS/TPG)

標普 500 指數周二收在 7,400.96 點，創下歷史次高紀錄，較 3 月 30 日低點已反彈約 17%。摩根士丹利指出，市場表面上回檔幅度不到 10%，讓部分投資人質疑風險是否被低估，但若深入觀察估值與個股修正幅度，市場其實早已完成一輪相當充分的風險重定價。

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市場早已消化風險 伊朗戰事、AI 與私人信貸衝擊已反映股價

威爾森團隊指出，過去半年市場歷經伊朗戰爭導致油價飆升、AI 顛覆企業商業模式，以及私人信貸市場潛在壓力等多項重大風險，但這些變數並未被市場忽視，而是早已反映在估值修正之中。

報告顯示，羅素 3000 指數成分股中，約半數個股最大跌幅曾超過 20%；此外，標普 500 未來 12 個月本益比自高點壓縮 18%，顯示市場並非麻木，而是已為多項風險提前調整定價。

摩根士丹利認為，若美國經濟真的走向衰退，布蘭特原油價格必須長時間維持在每桶 130 至 150 美元區間，同時企業獲利趨勢也須明顯惡化，但目前該行並不預期這種情境發生。

報告並指出，川普政府正透過貿易、投資與所得分配三大方向推動經濟再平衡，包括貿易逆差占國內生產毛額 (GDP) 比重下降、固定投資明顯增加，以及低薪服務業與勞力工作實質薪資逐步改善，顯示美國經濟基本面仍具韌性。

摩根士丹利：美股不需要 Fed 降息 真正風險是重新升息

隨著華許 (Kevin Warsh) 即將接掌 Fed，摩根士丹利認為，美股後市並不需要 Fed 降息作為上漲催化劑。

威爾森團隊回測歷史發現，當 Fed 維持利率不變、企業獲利持續成長時，雖然估值擴張並不常見，但股市仍有不俗表現，歷史中位數報酬率達 14%，主要由每股盈餘 (EPS) 穩健成長帶動。

摩根士丹利也指出，企業營收成長通常與商品通膨呈正相關，只要價格上漲來自需求回溫，而非引發 Fed 重新啟動升息循環，對股市反而可能形成順風。

不過，該行也警告，若通膨意外升溫，迫使華許重新啟動升息並同步縮減資產負債表，將成為多頭面臨的最大威脅。在最悲觀情境下，標普 500 可能回落至 5900 點。