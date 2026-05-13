鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-14 00:00

炙手可熱的南韓 Kospi 指數周二 (12 日) 出現「教科書等級」的空頭「關鍵日反轉」(key reversal day)圖表形態，由於該指數近來與費城半導體指數 (SOX) 的走勢高度吻合，分析師認為，這或許解釋了為何晶片股周二遭到罕見拋售。

在技術分析中，空頭「關鍵日反轉」又被稱為令人不安的「空頭吞噬」(bearish engulfing)，預告趨勢可能轉向。

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所謂的「關鍵日反轉」由兩天走勢構成：Kospi 周一先是大漲 4.3% 創歷史收盤新高，次日隨即跳空開高、並衝上盤中新高，最後卻劇烈反轉，收盤價跌破前一日的最低點。

Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 指出，這顯示多頭狂飆後已出現疲態，畢竟 Kospi 自 3 月 30 日至周一觸及歷史高點已累計大漲 48.2%，到了需要稍微停下腳步的時候，但他相信，目前斷言上升趨勢即將反轉還為時過早。

這波反轉訊號隨即震動美國市場。費半周二收跌 3%，是 3 月 30 日迄今 30 個交易日當中第五個收黑的日子。在 30 檔成分股中，有 29 檔收黑。

費半與 Kospi 連動重挫的主因在於兩者具有極高的相關性。根據 MarketWatch 從 FactSet 數據分析指出，自 3 月 30 日以來，兩項指數的相關係數高達 0.98，過去一年的相關係數也達 0.95。

Fundstrat 技術策略主管 Mark Newton 表示，費半自 3 月底觸底之後飆漲 69.1% 的走勢，在歷史上實屬罕見，雖然目前沒有出現預告中期觸頂的過度亢奮情緒，但他也警告投資人不可掉以輕心。

Newton 說：「這種走勢不可能永遠持續。但身在當下，要逆勢做空也極其困難。」