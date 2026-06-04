鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-04 21:08

美國上周初領失業救濟金人數意外升至 3 個月高點，但整體就業市場仍維持穩定。不過，隨著企業加快導入人工智慧 (AI)，科技業裁員規模持續擴大，5 月相關裁員人數創近兩年新高，凸顯 AI 正加速重塑美國就業市場。

美國上周初領失業救濟金人數意外升至 3 個月高點。(圖：ZeroHedge)

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美國勞工部周四 (4 日) 公布，截至 5 月 30 日當周，首次申請失業救濟金人數增加 1.3 萬人至 22.5 萬人，高於彭博調查經濟學家預估的 21.5 萬人，也高於路透調查預估的 21.3 萬人，創下今年 2 月以來最高水準。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

不過，由於數據涵蓋美國陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 連假期間，加上部分學校開始放暑假，經濟學家認為可能存在季節性波動因素。反映長期趨勢的四周移動平均值則升至 21 萬 4750 人，同樣創下 2 月以來新高。

儘管初領失業救濟金人數上升，但持續領取失業救濟金人數減少 8000 人至 177.7 萬人，顯示企業裁員規模仍維持低檔，就業市場尚未出現明顯惡化跡象。

持續領取失業救濟金人數減少 8000 人至 177.7 萬人。(圖：ZeroHedge)

外媒指出，今年以來初領失業救濟金人數大致維持在 19 萬至 23 萬人的區間，與歷史水準相比仍屬低檔。聯準會 (Fed) 最新發布的褐皮書 (Beige Book) 也指出，5 月就業情況「幾乎沒有變化」，多數地區呈現「低招聘、低裁員」的環境，企業徵才主要集中於關鍵職位或補足自然流失人力。

然而，科技業裁員壓力正在升高。根據人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 統計，美國科技企業 5 月宣布裁員 3 萬 8242 人，創近兩年來單月新高。今年以來科技業計畫裁員規模較去年同期增加超過 65%。

更值得注意的是，AI 已連續第三個月成為企業裁員的首要原因。5 月企業以 AI 為由宣布裁撤 3 萬 8579 個職位，占當月所有裁員計畫約 40%，創 Challenger 自 2023 年開始追蹤相關數據以來最高紀錄。

累計今年前五個月，美國企業已將 AI 列為裁員原因的職位達 8 萬 7714 個，占全體裁員規模約 22%，已超越 2025 年全年的 5 萬 4836 個。

Challenger 營收長 Andy Challenger 表示，美國就業市場正被科技即時重塑，AI 如今已成為企業裁員最主要的理由。包括 Meta(META-US)、Intuit(INTU-US)及思科 (CSCO-US) 等企業近期都已宣布與 AI 相關的人力精簡計畫。