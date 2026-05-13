鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-13 19:41

阿里巴巴 (09988-HK) 周三 (13 日) 公布最新一季財報顯示，雖然人工智慧 (AI) 與雲端業務持續高速成長，但大舉投入 AI、資料中心與即時零售的代價也開始浮現。該公司截至 3 月底一季的營收年增 3%，低於市場預期，核心獲利則大幅下滑，甚至出現自 2021 年新冠疫情高峰以來首見的營業虧損，反映這家中國電商龍頭正以獲利換取 AI 時代的下一波成長動能。

阿里巴巴 (BABA-US) 美股 ADR 盤前一度下跌逾 4%，其後跌幅收斂，但今年以來股價累計跌幅已約 8%，顯示市場對其高額 AI 支出能否轉化為實際回報，仍抱持觀望態度。

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AI 與即時零售支出升高 核心獲利重挫 84%

阿里巴巴公布，截至 3 月 31 日止一季的營收為人民幣 2,433.8 億元 (以下單位皆同)，年增 3%，低於市場預估的 2,472.2 億元。若排除一次性項目，衡量核心獲利能力的調整後息稅攤銷前利潤(EBITA) 僅 51 億元，年減 84%，遠低於去年同期水準。

更值得注意的是，公司當季營業虧損達 8.48 億元，為 2021 年疫情期間以來首度出現營運赤字，不過淨利則因股權投資收益帶動而年增逾一倍。

阿里巴巴中國電商事業營收年增 6%，達 1,222.2 億元，高於市場預期；其中即時零售相關營收更大增 57%，顯示投入開始帶來成長，但短期內仍對利潤造成明顯壓力。中國電商部門調整後 EBITA 年減 40%，客戶管理收入則僅小幅成長 1%。

雲端與 AI 收入加速成長 押注五年衝千億美元

相較零售業務承壓，阿里巴巴雲端事業則持續成為亮點。旗下雲智慧集團 (Cloud Intelligence Group) 本季營收達 416.3 億元，年增 38%，增速較前一季進一步加快；調整後 EBITA 則年增 57%。

阿里巴巴財務長徐宏 (Toby Xu) 表示，公司策略性投資正逐步轉化為業務成長，AI 相關產品收入已連續 11 季維持三位數成長。阿里巴巴並透露，AI 相關產品目前已創造約 90 億元營收，占雲端業務外部客戶收入約 30%。

執行長吳泳銘 (Eddie Wu) 今年進一步重整 AI 布局，將原本分散的 AI 業務自雲端部門拆分，成立「Alibaba Token Hub」，整合研究、消費與企業產品，加速商業化腳步。

阿里巴巴近月也陸續調高 AI 運算與儲存服務價格，部分產品漲幅高達 34%，並將旗下通義千問 (Qwen) 模型深度整合至淘寶與天貓平台，推出可直接購物的 AI 助手，希望透過 AI 提升用戶黏著度與交易效率。