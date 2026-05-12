鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 00:00

芝加哥期權交易所 (Cboe) 最新數據顯示，散戶交易員對科技股的看漲激進程度已飆升至新冠疫情封鎖期以來最高水位，當時民眾手握紓困金押注全球經濟反彈。這一轉變與一個月前市場深陷地緣政治與油價波動的悲觀情緒形成反差。

《CNBC》報導，根據 Cboe 報告，散戶正大舉買入 Mag 10，也就是美股 7 巨頭加上超微、Palantir 及博通的看漲選擇權，近 10 日交易量創 2021 年以來新高。

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在新開選擇權倉位中，買入看漲選擇權比例高達 52%，賣出僅佔 17%。

Cboe 衍生性商品市場情報主管 Mandy Xu 說：「對沖者已放棄抵抗，投資人正透過買入看漲選擇權積極追趕市場漲勢。」

市場極致樂觀情緒在數據中展露無遺。國家指數公司 (Nations Indexes) 數據顯示，那斯達克 100 指數虛值看漲選擇權價格創 52 週新高，接近三年紀錄。

國家指數公司總裁 Scott Nations 說：「核心問題不僅是價格飆升，更在於幾乎無人願意賣出備兌看漲期權 (covered calls)，這釋放出極致看漲的信號。」

這波行情高度集中於科技巨頭，推動那斯達克 100 週一 (11 日) 創歷史新高，今年來累漲逾 16%。

選擇權交易員更傾向押注個股而非指數，導致單隻股票波動率持續走高，Cboe 標普 500 成分股波動率指數 (VIXEQ) 與恐慌指數 (VIX) 比值升至歷史 98% 分位。

零售交易平台 Robinhood 的數據進一步佐證上述趨勢。該平台交易最活躍的股票包括輝達、特斯拉、美光、超微半導體及微軟。