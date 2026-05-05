鉅亨網編譯段智恆 2026-05-05 22:10

美國長天期公債殖利率持續攀升，30 年期美債殖利率本周突破 5% 整數關卡後高檔震盪，不僅創下 7 月以來新高，也再度凸顯全球最大債市面臨的壓力尚未解除。

華爾街新警報！美債殖利率衝破5% 全球最大債市警訊再起(圖：REUTERS/TPG)

在荷姆茲海峽持續封閉、油價維持高檔，以及人工智慧 (AI) 投資熱潮推升資本支出的背景下，市場對通膨再度升溫、聯準會 (Fed) 降息時點延後的擔憂持續升高，促使投資人重新評估長天期資產定價。

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截至周二 (5 日) 早盤，30 年期美債殖利率報 5.01%，此前一度觸及 5.03%，為 7 月以來首度站上 5% 整數大關。對市場而言，5% 不僅是技術與心理層面的重要門檻，更可能對房貸利率、企業融資成本以及美國政府債務利息支出帶來更大壓力。

殖利率站上 5% 長債市場警報再響

市場人士指出，本輪美債遭到拋售的核心原因，在於能源價格再度推升通膨預期。隨著中東局勢持續緊張，荷姆茲海峽航運仍未完全恢復，原油供應風險居高不下，促使投資人開始修正對 Fed 降息的樂觀預期。

貝萊德 (BLK-US) 投資研究所全球投資策略主管保羅 (Vivek Paul) 接受彭博電視訪問時表示，債券市場重新定價是合理現象，因為市場逐漸接受利率可能維持高檔更久，甚至降息幅度不如先前預期。

他指出，在戰事爆發前公布的一系列經濟數據已顯示，全球通膨降溫速度不如市場原先預估，而美國經濟基本面依舊具備韌性，「所有訊號都指向，通膨可能比市場過去認為的更高。」

貝萊德目前對長天期美債維持「減碼」看法，認為能源衝擊與既有通膨壓力，將持續推升期限溢價，也就是投資人持有長天期債券所要求的額外報酬。

Fed 降息預期翻轉 市場開始押注再升息

原本市場在 2026 年初曾普遍預期，隨著華許 (Kevin Warsh) 接任 Fed 主席，貨幣政策可能逐步轉向寬鬆，但近期利率市場定價已明顯改變。利率交換市場顯示，投資人如今甚至押注 Fed 可能在 2027 年初再度升息 1 碼(25 個基點)，機率接近五成。

Fed 上周將聯邦基金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間不變，但決策聲明出現 3 位官員反對，主張不應再暗示下一步仍偏向降息，凸顯決策內部對通膨風險的憂慮持續升高。

Allspring 固定收益資深投資組合經理帕克曼 (Henrietta Pacquement) 表示，目前殖利率水準對投資人來說已開始具吸引力，但她更偏好中天期美債，對長天期部位仍保持審慎，因為存續期間較長的資產仍可能面臨更劇烈波動。