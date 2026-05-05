鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-05 20:00

美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 周二 (5 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/29) 財報，受惠抗凝血藥 Eliquis 與癌症藥物 Padcev 等成熟產品需求穩健，加上新產品銷售成長，帶動營收與獲利雙雙優於華爾街預期，並維持全年財測不變，顯示在新冠產品銷售持續萎縮、專利懸崖逼近之際，輝瑞仍試圖透過既有明星藥品與新產品布局支撐成長動能。

〈財報〉新冠紅利退場又如何？輝瑞Q1報喜 兩大明星藥扛起成長(圖：REUTERS/TPG)

輝瑞第一季營收達 144.5 億美元，年增 5%，高於 LSEG 彙整分析師預估的 137.9 億美元；經調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.75 美元，也優於市場預期的 0.72 美元。若以一般公認會計原則 (GAAP) 計算，輝瑞第一季淨利為 26.9 億美元，低於去年同期的 29.7 億美元，每股盈餘則由 0.52 美元降至 0.47 美元。

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圖：輝瑞財報

展望未來，輝瑞重申 2026 全年財測不變，預估全年經調整後每股盈餘介於 2.8 至 3 美元，全年營收預估為 595 億至 625 億美元，大致與市場預期相符。不過，公司也坦言，新冠產品今年營收預估將年減約 15 億美元，加上部分藥品失去市場獨占權，未來轉型成效仍有待新產品驗證。

成熟藥品與新產品接棒 抵銷新冠業務疲弱

輝瑞表示，本季營運表現主要受惠成熟產品與近年推出或併購產品表現強勁，部分抵銷新冠疫苗與口服抗病毒藥 Paxlovid 銷售下滑的衝擊。

其中，抗凝血藥 Eliquis 第一季營收達 21.7 億美元，年增 13%，高於市場預估的 19.6 億美元；癌症標靶藥 Padcev 營收達 5.91 億美元，年增 39%，同樣優於市場預估。

此外，呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗也繳出亮眼成績，第一季營收達 1.8 億美元，年增 37%，高於市場預期。輝瑞指出，近期推出與併購取得的產品第一季營運銷售成長達 22%，顯示新產品組合開始發揮接棒效果。

相較之下，新冠業務持續承壓。輝瑞新冠疫苗 Comirnaty 第一季營收僅 2.32 億美元，年減 59%；Paxlovid 營收則下滑 62% 至 1.86 億美元，雙雙低於市場預期，反映疫情需求退潮，以及美國政策環境轉變對疫苗採購造成壓力。

專利懸崖逼近 押注癌症與肥胖新布局

儘管本季財報優於預期，輝瑞仍面臨未來數年專利到期與競爭加劇挑戰，包括 Eliquis、Ibrance、肺炎疫苗 Prevnar 及心臟病藥 Vyndaqel 等多款重磅產品都將面臨學名藥或競品壓力。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析指出，輝瑞預估至 2030 年，因專利保護失效可能流失約 170 億美元年度營收，因此市場關注焦點已從短期財報，逐漸轉向未來成長引擎。

輝瑞近期與三家學名藥廠達成和解，將 Vyndamax 在美國的專利保護延長至 2031 年，被視為有助延後營收壓力。執行長博爾拉 (Albert Bourla) 表示，這項協議有望在 2028 年後，重新塑造公司中長期成長動能。