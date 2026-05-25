鉅亨網編譯許家華 2026-05-26 07:00

人工智慧 (AI) 浪潮持續帶動記憶體產業成為市場焦點，自 ChatGPT 於 2022 年底推出以來，高頻寬記憶體 (HBM) 需求快速升溫，推升全球記憶體類股大漲。不過，部分投資機構近期開始警告，市場正逐漸忽視產業原有的高度循環性風險，投資人可能過度樂觀看待 AI 帶來的長期紅利。

目前市場普遍認為，AI 大模型訓練與推論所需的大量運算能力，已改變過去記憶體產業景氣循環模式。過去記憶體市場長期存在需求波動劇烈、供給相對固定的特性，導致產業頻繁出現供過於求與價格崩跌情況。不過企業高層近年主張，AI 需求已造成結構性供應短缺，未來數年價格可能維持高檔。

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在 AI 熱潮推動下，南韓兩大 HBM 製造商三星電子與 SK 海力士股價大幅攀升。其中三星電子年初至今已上漲 114%，SK 海力士漲幅更達 186%。

然而，市場對 AI 記憶體需求的樂觀預期也開始受到新技術挑戰。Alphabet (GOOGL-US)旗下 Google 於 3 月 24 日發表名為「TurboQuant」的新型資料壓縮技術，公司表示該技術可將大型語言模型 (LLM) 所需記憶體容量降低至原先的六分之一。

市場認為，若相關技術被廣泛採用，可能大幅降低 AI 模型訓練對 HBM 晶片的依賴程度。由於 Google、OpenAI 及 Anthropic 等大型 AI 公司都仰賴大量記憶體資源訓練模型，相關技術發展可能對記憶體需求產生重大影響。

德意志銀行分析師在最新報告中指出，投資人應持續警戒 AI 相關技術帶來的顛覆風險。報告指出，TurboQuant 發布後，大型記憶體製造商股價曾短線急跌，但目前仍無法確定該技術是否將導致需求結構出現長期改變。

BlueBox Asset Management 投資組合經理 William de Gale 則表示，記憶體產業過去向來具有劇烈起伏特性。

他指出：「每當市場開始相信記憶體循環已經消失、成為長期創造價值產業時，通常距離情況惡化也不遠。」

JM Finn 投資辦公室主管 Jon Cunliffe 則認為，未來 3 年供給端仍有顯著擴產空間，尤其若 AI 需求增速回歸正常水準，供需緊張情況可能逐漸舒緩。

他表示，目前股價反映的假設包括價格長期維持高檔、企業不會過度投資，以及獲利能力將遠優於歷史水準，但近期市場資金高度集中於記憶體類股，也使相關個股更容易出現獲利回吐。

Ranmore Fund Management 投資長 Andrew Lapping 則認為，投資人應對高估值保持警覺。他表示，市場正對一個過去資本報酬率表現平平的產業，給予極高的未來成長預期。

除了產業本身風險外，南韓股市集中度問題也受到關注。三星電子與 SK 海力士已成為推升南韓 KOSPI 指數於 2025 年及 2026 年大漲的主要力量，兩家公司目前合計占整體 KOSPI 權重超過 50%。

渣打銀行全球投資長 Steve Brice 近期表示，市場對韓股的樂觀情緒可能已接近高峰。他透露，上周前往南韓時，已建議客戶部分獲利了結，轉向全球分散布局。