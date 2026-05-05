鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-05 20:30

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US)周二 (5 日) 宣布，將裁減約 14% 人力，約 700 名員工將受影響。執行長阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 表示，在加密貨幣市場波動加劇，以及人工智慧 (AI) 快速改變企業運作模式的雙重壓力下，公司必須提前調整成本結構，打造更精簡、更快速且以 AI 為核心的新營運架構，為下一階段成長做準備。

一個人也能撐起一個團隊？Coinbase裁員700人 AI重寫工作規則(圖：REUTERS/TPG)

受裁員與成本重整消息激勵，Coinbase 股價周二美股盤前一度上漲逾 8%，顯示市場對公司提升效率與強化獲利能力抱持正面態度，截稿前漲幅收窄至 3.80%，每股暫報 210.70 美元。

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Coinbase 預計相關裁員將主要於第二季完成，公司在提交給監管機構的文件中指出，此次重整預料將產生最高約 6,000 萬美元費用。

阿姆斯壯周二透過社群平台 X 向員工發布公開備忘錄指出，目前有「兩股力量正同時匯聚」，一方面加密貨幣市場再度進入修正階段，導致公司營運面臨景氣循環壓力；另一方面，AI 正快速改變企業工作模式，讓小型團隊能以更高效率完成過去需要更多人力的工作。

他表示，Coinbase 將把未來組織重心放在具備 AI 能力的人才，並進一步精簡管理層級。在新架構下，部分團隊甚至可能僅由一人組成，同時整合工程師、設計師與產品經理等多重職能，以重拾創業初期的速度與專注力。

阿姆斯壯強調，儘管加密貨幣市場短期承壓，但產業仍處於下一波大規模採用的前夕，包括穩定幣、預測市場及資產代幣化等應用，仍被視為未來重要成長動能。他表示，公司並非轉向 AI，而是希望讓 AI 成為核心工具，提升組織執行效率。

這並非 Coinbase 首次在市場低迷期間啟動裁員。2022 年加密貨幣市場重挫期間，Coinbase 也曾大幅縮減人力。根據公司最近一次財報，Coinbase 去年第四季營收季減 20%，受到加密貨幣價格回落拖累交易活動降溫，加上加密資產評價損失，當季淨損達 6.67 億美元。