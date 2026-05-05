鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-05 21:39

美股主要指數周二 (5 日) 開盤走高，儘管美國與伊朗日前在波斯灣再度交火，中東局勢仍具不確定性，但市場普遍認為雙方停火架構尚未失效，緩解投資人對衝突全面升級、拖累全球經濟的憂慮。隨著國際油價回落，加上市場持續消化企業財報利多，科技與成長股領軍走揚，帶動華爾街三大指數同步開高，風險偏好明顯回溫。

截稿前，道瓊工業指數漲近 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 220 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 2.5%。台積電 ADR 跌近 0.1%。

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美股主要指數期貨周二盤前走高，油價則同步回落，市場對美國與伊朗停火協議暫時維持抱持樂觀態度，加上企業財報持續報喜，帶動投資人風險偏好回升。市場人士認為，在中東局勢暫時降溫之際，企業獲利能否從科技股擴散至更多產業，將成為美股能否續創新高的下一個關鍵。

另一方面，國際油價隨中東緊張局勢降溫而回落，布蘭特原油期貨下跌 2.2%，報每桶約 112 美元，帶動債市壓力暫時緩解，美元則大致持穩。

停火暫時維持 市場風險情緒回暖

波斯灣局勢周二暫時恢復平靜，此前美軍與伊朗部隊周一曾爆發交火，德黑蘭並向阿拉伯聯合大公國發射飛彈與無人機，一度引發市場對區域戰事升級的憂慮。不過，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 周二向媒體表示，美國「無意尋求衝突」，加上市場相信外交斡旋仍在持續推進，投資情緒因此明顯回穩。

美國總統川普日前宣布啟動「自由計畫」(Project Freedom)，聲稱將為受困於區域衝突中的中立船隻提供人道安全航道。市場正密切觀察，美方能否藉此進一步掌握區域談判主導權，並確保荷姆茲海峽航運安全。

Jefferies 歐洲首席經濟學家庫馬爾 (Mohit Kumar) 指出，自由計畫可能成為美國在後續談判中取得戰略優勢的重要籌碼，未來幾天將是觀察美方能否真正提供安全航道的關鍵時刻。

財報續撐美股 但市場內部警訊浮現

儘管中東局勢仍具不確定性，但市場普遍認為，企業財報仍是推動美股續創高點的主要動能。

摩根大通私人銀行全球策略師法勒 (Madison Faller) 表示，企業獲利仍是支撐美股漲勢的核心燃料，但下一個關鍵問題在於，獲利成長能否從科技產業擴散至更多板塊，「投資組合不能只靠單一產業支撐整體市場。」

加密貨幣概念股同步走強，隨比特幣 5 月累計漲幅擴大至 6% 以上，Circle Internet Group(CRCL-US) 與 Coinbase(COIN-US) 盤前同步走高，其中 Coinbase 稍早宣布裁員計畫，也被市場解讀為有助提升營運效率。

不過，彭博宏觀策略師懷特 (Simon White) 提醒，儘管美股指數持續創高，但市場內部並非毫無隱憂。目前標普 500 成分股中，創 52 周新低的股票數量持續增加，通常並非健康訊號，反映市場漲勢仍集中於少數大型科技股。

摩根大通策略團隊則認為，長線投資人仍可在市場拉回時逢低布局，但也提醒伊朗局勢短期內仍可能帶來波動，而若下半年消費循環類股表現改善，將有助美股漲勢從科技股進一步擴散至更廣泛市場。

截至台北時間周二（5 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 8.46%，至每股 103.88 美元

格芯 (GFS-US) 早盤股價上漲 6.91%，至每股 72.43 美元

美國晶圓代工廠格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries) 周二美股盤前公布第一季 (截至 3/31) 財報並釋出優於市場預期的第二季財測，受惠全球資料中心部署加速，以及 AI 基礎設施需求持續升溫，帶動公司對後市展望轉趨樂觀。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 1.14%，至每股 26.62 美元

美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer) 周二美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/29) 財報，受惠抗凝血藥 Eliquis 與癌症藥物 Padcev 等成熟產品需求穩健，加上新產品銷售成長，帶動營收與獲利雙雙優於華爾街預期，並維持全年財測不變，顯示在新冠產品銷售持續萎縮、專利懸崖逼近之際，輝瑞仍試圖透過既有明星藥品與新產品布局支撐成長動能。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月服務業 PMI 終值預期 51.3，前值 49.8

美國 4 月綜合 PMI 終值預期 52.0，前值 50.3

美國 4 月 ISM 非製造業指數預期 53.7，前值 54.0

美國 3 月 JOLTS 職位空缺數預期 686 萬，前值 688.2 萬

華爾街分析：

中東戰事持續，荷姆茲海峽仍遭封鎖，高盛表示，全球原油庫存正逼近 8 年來最低水準，警告庫存消耗的速度正成為令人擔憂的問題。

高盛估計，目前全球原油總庫存相當於全球 101 天的需求量，到 5 月底可能降至 98 天。儘管全球總庫存今夏不太可能跌至最低運作水準，但部分地區及產品的庫存消耗速度和供應損失令人擔憂。