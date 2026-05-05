鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 00:30

在生成式人工智慧 (AI) 競賽持續升溫之際，OpenAI 與 Anthropic 正將戰線從模型研發延伸至企業導入市場。根據《路透》周二 (5 日) 引述知情人士報導，兩家公司近期分別與私募基金成立的合資企業，正洽談收購多家協助企業部署 AI 系統的工程服務與顧問公司，其中 OpenAI 新成立的投資平台已有 3 筆交易進入後期協商階段。

知情人士透露，兩家公司希望透過併購快速納入數百名工程師與顧問人才，協助企業將 AI 模型真正導入既有資料、資訊系統與工作流程，並依據實際需求持續調整與優化。這也意味，OpenAI 與 Anthropic 的競爭，正從比拚模型能力，進一步擴大至企業落地與商業化執行能力。

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報導指出，OpenAI 正透過名為「The Deployment Company」的新合資平台募資約 40 億美元，投資人包括 TPG、貝恩資本 (Bain Capital) 與 Brookfield 等 19 家機構，預計本周正式對外公布。Anthropic 則採取類似策略，根據《華爾街日報》(WSJ)先前報導，該公司已向包括黑石集團 (BX-US)、Hellman & Friedman 以及高盛(GS-US) 在內的投資人募得約 15 億美元。

知情人士表示，這些新募集的資金，大部分預計將投入工程服務、IT 顧問與企業數位轉型公司的收購，以建立專屬的 AI 部署團隊，加快企業客戶導入速度。

此舉也凸顯企業 AI 產業目前面臨的核心矛盾：外界普遍將 AI 視為高毛利軟體業務，甚至認為能取代傳統顧問服務，但實際上，企業若要將大型語言模型真正導入日常營運，仍高度依賴具產業經驗的工程師與顧問團隊。

業界人士指出，企業不僅需要技術團隊將 AI 模型與內部資料、流程及既有系統整合，後續還需持續調校與維護，以因應商業需求變化，這使 AI 導入成為高度勞力密集、專業門檻極高的服務市場。

黑石總裁暨營運長葛雷 (Jon Gray) 表示，擴大高階技術人才供給，有助於打破企業導入 AI 最大的瓶頸之一。