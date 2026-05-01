伊朗戰火燒進美國工廠？4月製造業續擴張 成本飆4年高、就業探低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國供應管理協會 (ISM) 周五 (5/1) 公布數據顯示，美國製造業 4 月持續維持擴張，整體製造業持平於 52.7，不僅高於代表景氣榮枯分界點的 50，也與前月持平，續創 2022 年 8 月以來高點，顯示即便中東戰事推升能源價格、全球供應鏈承壓，美國工業活動目前仍展現一定韌性。
不過，細項數據顯示，企業正面臨日益沉重的成本壓力與就業降溫風險，凸顯在戰爭與通膨夾擊下，美國製造業雖尚未轉弱，但「高成本、低就業」的停滯性通膨隱憂正持續升高。
美國 4 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 新訂單指數報 54.1，前值 53.5
- 生產指數報 53.4，前值 53.5
- 僱傭指數報 46.4，前值 48.7
- 供應商交貨指數報 60.6，前值 58.9
- 存貨指數報 49.0，前值 47.1
- 客戶端存貨指數報 39.1，前值 40.1
- 價格指數報 84.6，前值 78.3
- 未完成訂單指數報 51.4，前值 54.4
- 出口訂單指數報 47.9，前值 49.9
- 原物料進口指數報 50.3，前值 52.6
原物料成本飆升 創 2022 年來新高
ISM 數據顯示，4 月製造業支付價格指數 (Prices Paid) 連續第四個月攀升，大幅跳升至 84.6，不僅高於市場預估的 80.3，更創下 2022 年 4 月以來新高，過去三個月累計大漲 25.6 點，反映企業採購成本正快速升溫。
市場分析指出，中東戰火延燒以及荷姆茲海峽實質封鎖，已明顯衝擊全球物流與原料供應，推升原油、鋁、氦氣等工業原料價格，同時汽油與柴油價格走高，也進一步墊高運輸成本。
標普全球 (S&P Global) 稍早公布的 4 月製造業 PMI 終值為 54.5，高於初值 54，也高於 2 月終值 52.3，顯示製造活動表面上持續回溫。不過，標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 警告，近期製造業擴張並不完全代表需求實質改善，部分企業可能只是趕在原料進一步漲價、供應短缺或關稅風險升高前提前備貨，形成短期拉貨效應。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Susan Spence 也表示，新訂單成長部分反映企業囤貨行為，以因應戰事可能帶來的價格進一步上漲。
就業持續萎縮 停滯性通膨風險升溫
儘管新訂單指數由 53.5 升至 54.1，連續第四個月維持擴張，供應商交貨指數也升至 2022 年以來高點，顯示供應鏈交期持續拉長，但生產與就業數據卻開始轉弱。
其中，生產指數由 55.1 降至 53.4，顯示產出成長放緩；就業指數則由 48.7 進一步降至 46.4，不僅連續處於萎縮區間，更創下今年以來最低水準。
Susan Spence 指出，在受訪企業中，有 60% 的企業表示目前仍以控制人力規模為主，而非積極招募；在這些控制人力的企業中，34% 採取裁員，另有 43% 選擇自然流失後不補人，顯示企業對未來景氣前景仍保持審慎。
從產業分布來看，4 月共有 13 個製造業產業維持成長，以紡織、非金屬礦產品與基礎金屬表現最強，但仍有 3 個產業出現萎縮。
分析師指出，當前美國製造業仍受惠企業提前備貨與內需支撐，短期尚未出現明顯轉折，但若伊朗戰事持續推升能源與原料價格，並進一步拖長供應鏈交期，未來企業獲利、就業與生產動能恐面臨更大壓力，停滯性通膨仍是美國經濟當前最大的潛在風險之一。
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