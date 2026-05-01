鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-02 02:16

美國供應管理協會 (ISM) 周五 (5/1) 公布數據顯示，美國製造業 4 月持續維持擴張，整體製造業持平於 52.7，不僅高於代表景氣榮枯分界點的 50，也與前月持平，續創 2022 年 8 月以來高點，顯示即便中東戰事推升能源價格、全球供應鏈承壓，美國工業活動目前仍展現一定韌性。

伊朗戰火燒進美國工廠？4月製造業續擴張 成本飆4年高、就業探低(圖：REUTERS/TPG)

美國製造業 4 月持續維持擴張,，續創 2022 年 8 月以來高點。(圖：ZeroHedge)

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不過，細項數據顯示，企業正面臨日益沉重的成本壓力與就業降溫風險，凸顯在戰爭與通膨夾擊下，美國製造業雖尚未轉弱，但「高成本、低就業」的停滯性通膨隱憂正持續升高。

美國 4 月 ISM 製造業指數細項：(50 為榮枯線)

新訂單指數報 54.1，前值 53.5

生產指數報 53.4，前值 53.5

僱傭指數報 46.4，前值 48.7

供應商交貨指數報 60.6，前值 58.9

存貨指數報 49.0，前值 47.1

客戶端存貨指數報 39.1，前值 40.1

價格指數報 84.6，前值 78.3

未完成訂單指數報 51.4，前值 54.4

出口訂單指數報 47.9，前值 49.9

原物料進口指數報 50.3，前值 52.6

圖：ISM

原物料成本飆升 創 2022 年來新高

ISM 數據顯示，4 月製造業支付價格指數 (Prices Paid) 連續第四個月攀升，大幅跳升至 84.6，不僅高於市場預估的 80.3，更創下 2022 年 4 月以來新高，過去三個月累計大漲 25.6 點，反映企業採購成本正快速升溫。

4 月製造業支付價格指數 (Prices Paid) 連續第四個月攀升，大幅跳升至 84.6。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，中東戰火延燒以及荷姆茲海峽實質封鎖，已明顯衝擊全球物流與原料供應，推升原油、鋁、氦氣等工業原料價格，同時汽油與柴油價格走高，也進一步墊高運輸成本。

標普全球 (S&P Global) 稍早公布的 4 月製造業 PMI 終值為 54.5，高於初值 54，也高於 2 月終值 52.3，顯示製造活動表面上持續回溫。不過，標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 警告，近期製造業擴張並不完全代表需求實質改善，部分企業可能只是趕在原料進一步漲價、供應短缺或關稅風險升高前提前備貨，形成短期拉貨效應。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Susan Spence 也表示，新訂單成長部分反映企業囤貨行為，以因應戰事可能帶來的價格進一步上漲。

就業持續萎縮 停滯性通膨風險升溫

儘管新訂單指數由 53.5 升至 54.1，連續第四個月維持擴張，供應商交貨指數也升至 2022 年以來高點，顯示供應鏈交期持續拉長，但生產與就業數據卻開始轉弱。

其中，生產指數由 55.1 降至 53.4，顯示產出成長放緩；就業指數則由 48.7 進一步降至 46.4，不僅連續處於萎縮區間，更創下今年以來最低水準。

Susan Spence 指出，在受訪企業中，有 60% 的企業表示目前仍以控制人力規模為主，而非積極招募；在這些控制人力的企業中，34% 採取裁員，另有 43% 選擇自然流失後不補人，顯示企業對未來景氣前景仍保持審慎。

從產業分布來看，4 月共有 13 個製造業產業維持成長，以紡織、非金屬礦產品與基礎金屬表現最強，但仍有 3 個產業出現萎縮。