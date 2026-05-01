鉅亨網編譯段智恆 2026-05-01 20:00

《路透》周五 (5/1) 報導，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 高層官員公開表示，在伊朗對區域國家發動「背信侵略」後，任何由德黑蘭單方面提出、涉及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 通航的安排，都「無法被信任或依賴」，凸顯在美伊停火近一個月後，各方對伊朗仍高度戒備，和平談判也持續陷入僵局。

這場已持續兩個月的衝突，至今仍讓全球最重要能源航道之一的荷姆茲海峽大致處於封鎖狀態。伊朗持續對海峽實施封鎖，而美國海軍則同步阻止伊朗原油出口，導致全球約兩成石油與天然氣供應受阻，進一步推升能源價格，也加劇市場對全球經濟放緩的憂慮。

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雖然美國與伊朗自 4 月 8 日起維持停火，但有消息指出，美國總統川普近日將聽取新一輪對伊軍事打擊方案，消息一度推動國際油價周四飆升至近四年高點。

阿聯公開表態 強調國際法才是海峽通航保障

阿聯總統外交顧問加爾加希 (Anwar Gargash) 周五透過社群媒體表示，確保荷姆茲海峽航行自由的根本保障，不是任何單一國家的承諾，而是「國際社會的集體意志與國際法」。

他並直接點名伊朗，表示在德黑蘭對鄰國發動「背信侵略」後，任何由伊朗片面提出的航運安排，都無法獲得區域國家的信任。

與此同時，伊朗方面也持續提高軍事戒備。兩名伊朗高層消息人士向《路透》透露，德黑蘭評估美軍可能發動短時間、高強度打擊，甚至可能伴隨以色列後續軍事行動，因此伊朗已啟動防空系統，並準備大規模反擊。

談判陷僵局：油價衝破 111 美元、市場憂封鎖持久化

華府至今尚未對下一步行動做出明確說明。川普本周稍早表示，對伊朗最新提出的方案「並不滿意」，而負責斡旋的巴基斯坦也尚未宣布下一輪和平談判時間。

伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmaeil Baghaei) 則警告，外界不應期待談判迅速取得成果。伊朗革命衛隊高層更揚言，即便美方僅發動有限打擊，也將招致「漫長且痛苦的報復」。

市場對談判停滯與海峽可能長期封鎖的憂慮持續升溫。全球原油基準布蘭特原油周五再度上漲，報每桶 111 美元以上，本周累計漲幅約 5.7%；油價周四一度觸及每桶 126 美元，創 2022 年 3 月以來新高。

另據 Axios 報導，美國軍方向川普提出的其中一項方案，包含動用地面部隊接管海峽部分區域，以重新開放商業航運；美方同時也評估延長對伊朗的海上封鎖，或直接宣布取得「單方面勝利」。