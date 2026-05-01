鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-01 21:00

日本疑砸下約 350 億美元阻貶日元，規模可能創近兩年最大。根據外媒周五 (5/1) 報導，日本政府與日本銀行 (日本央行 / BOJ) 本周四疑似進場干預匯市，動用約 5.4 兆至 5.48 兆日元 (約 345 億至 350 億美元) 買進日元、拋售美元，試圖阻止日元在油價飆升與投機交易夾擊下持續走貶。若估算無誤，這將是日本自 2024 年 7 月以來首度進場干預匯市，也是近兩年來最大規模之一。

市場對日本出手干預的預期，始於日本財務大臣片山皐月 (Satsuki Katayama) 周四警告，政府已準備採取「大膽行動」應對匯率異常波動。熟悉內情人士隨後向外媒透露，日本當局確已進場。

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日銀周五公布的最新資金市場預測，也進一步強化市場推測。日銀預估，在日本黃金周假期結束後、5 月 7 日的活期帳戶餘額將因財政因素減少 9.48 兆日元，遠高於東京短資、中央短資及上田八木短資等主要貨幣市場業者原先預估的約 4 兆至 4.5 兆日元。由於日本進場買匯通常需要由日銀自市場回收日元，因此超出預期的資金缺口，被視為官方干預規模的重要線索。

若以市場預估推算，日本本次干預規模約在 5.4 兆至 5.48 兆日元，略低於 2024 年 7 月約 368 億美元的干預金額，但已明顯高於日本 2024 年四度進場時平均每次約 3.8 兆日元的水準。

受干預預期與實際買盤帶動，日元周四大幅反彈逾 3%，被市場視為片山皐月上任後首次匯市干預的初步成功。周五東京尾盤，日元兌美元報 156.55，較先前低點明顯回升，但仍處相對疲弱水準。