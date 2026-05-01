鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-02 04:23

美國總統川普在 5 月 1 日法律期限屆滿之際，正式致函國會，宣稱對伊朗的敵對行動「已終止」，即使美軍仍持續部署於中東地區，並維持對伊朗的軍事壓力。

川普通知國會 對伊朗軍事行動「已終止」 (圖：shutterstock)

川普在致眾議院議長強生 (Mike Johnson) 與參議院臨時議長葛拉斯里 (Chuck Grassley) 的信中寫道，始於 2026 年 2 月 28 日的敵對行動，已隨著 4 月初停火生效而告一段落。

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川普在信中強調，美方對伊朗行動已取得成果，但同時警告，伊朗對美國及其軍隊的威脅依然存在，未來仍將視情勢調整軍力部署。

此次通報正值 1973 年《戰爭權力決議》規定的 60 天期限最後一天。該法要求總統若未獲國會授權，須在期限內終止軍事行動，或申請延長。

不過，川普政府主張，由於停火已經實施，相關時限應視為暫停或不適用，形同戰事已經結束。

國會方面並未對是否授權動武採取行動，共和黨多數議員傾向支持川普的戰時決策，或在停火局勢仍不穩定的情況下選擇觀望。

參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 表示，目前沒有安排相關表決。

部分共和黨議員開始要求國會介入監督。阿拉斯加州參議員穆考斯基 (Lisa Murkowski) 表示，若政府未提出明確且可信的戰略，將在國會復會後推動有限授權使用武力的法案。緬因州參議員柯林斯 (Susan Collins) 則指出，總統的指揮權並非無限制，60 天期限屬於法律要求，應予遵守。

另有多名共和黨參議員表態，希望最終能透過國會投票決定是否持續軍事行動，並要求行政部門提供更完整的戰略說明與軍事簡報。

民主黨則普遍質疑白宮對法律的解釋。參議員凱恩 (Dan Caine) 指出，停火並不構成中止期限的依據。民主黨參議員薛夫 (Adam Schiff) 也認為，即使暫停空襲，但美軍仍持續運用軍艦等軍事資產，戰事並未真正結束。

目前伊朗仍掌控荷姆茲海峽，美國海軍則持續實施封鎖，阻止伊朗石油出口，顯示區域軍事對峙仍在延續。