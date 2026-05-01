鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 09:06

根據《CNBC》報導，隨著《Axios》引述匿名消息來源指出，美國中央司令部正準備向美國總統川普提出進一步可能對伊朗採取軍事行動的計畫，引發油價最新一波上漲。

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與此同時，川普據報已拒絕伊朗提出的和平方案，代表美軍對荷姆茲海峽的封鎖行動將持續進行。

截至美東時間上午 6 點 06 分，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.7%，報每桶 116.05 美元，回落自稍早的漲勢；該漲勢一度使合約有望創下自 2022 年 3 月以來的最高收盤價。

6 月交割的美國西德州中質原油（WTI）期貨則下跌約 0.2%，報每桶 106.59 美元，同樣回吐先前的部分漲幅。

倫敦資產管理公司 Premier Miton Investors 首席投資長比瑞爾（Neil Birrell）指出，儘管美伊戰爭自二月底爆發以來，資產價格與市場情緒隨油價起伏波動，但整體而言，市場反應更多反映的是「衝突即將化解」的預期心理。

比瑞爾表示：「這波油價上漲，或許正是促使市場情緒與長線部位出現轉變的導火線。」

自戰爭爆發以來，油市持續呈現「逆價差」結構，亦即近月期貨價格高於遠月合約，顯示資金市場正預期戰爭即將出現轉機，並押注能源價格將逐步回穩。

然而，Plurimi Group 首席投資長阿姆斯壯（Patrick Armstrong）對此提出強烈質疑，認為投資者可能尚未充分考慮戰爭的長期影響。

他警告，如此劇烈的逆價差「極不合理」，市場彷彿認定荷姆茲海峽即將重新開放、一切將迅速恢復正常。

阿姆斯壯指出：「事實上，每天有數百萬桶原油無法通過，導致原油庫存大幅下降；而在精煉產品方面，尤其是航空燃油、柴油，甚至各類石油產品，都正逼近所謂的危機水準。屆時你將不得不付出更高價格才能取得，而煉油廠的利潤也將異常驚人。」

他更直言批評川普透過「喊話已達成和平協議」壓低油價的做法，但「實際上根本沒有。」

他說：「海峽在整個 5 月都可能持續受干擾，而目前庫存非常有限，因此很難透過股票市場分散風險。能源股才是真正的避險工具，當其他資產下跌時，它們反而上漲，因為這提供了對抗停滯性通膨的保護，而這正是當前全球最大的風險。」

專注能源市場的避險基金 Skylar Capital 創辦人柏金斯（Bill Perkins）則提醒，目前市場尚未完全感受到荷姆茲海峽實際封鎖所帶來的真正衝擊。

柏金斯解釋：「這些油輪大約需要 40 天才能抵達最終目的地，也就是主要消費端。如果油源枯竭，影響不會立刻顯現，因為海上仍有先前已運出的原油可以陸續送達。」

他特別強調，更值得關注的是柴油與航空燃油的供應鏈危機。儘管各國釋放戰略石油儲備在一定程度上緩解了原油市場的壓力，柴油價格卻已幾乎翻倍。

他並指出，即便今日達成和平協議，仍然必須面對如何把這些油輪運出的物流問題。

儘管如此，柏金斯仍對未來局勢抱持一定樂觀。他認為，一旦和平協議落定，伊朗可能獲得若干讓步，例如解除制裁限制，屆時能源市場將面臨通縮壓力，油價極可能大幅下滑，進而利好全球股市、重振終端消費需求。